Дарья Снигур – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026

27 мая матч второго круга Ролан Гаррос проведут Дарья Снигур (WTA 93) и Пейтон Стернс (WTA 78).

Встреча начнется в 13:30 по Киеву.

Дарья Снигур

Украинская теннисистка уже на кураже, ведь она одержала дебютную победу в основной сетке Ролан Гаррос. В первом круге Снигур досталась сильная и известная датчанка Клара Таусон. Матч выдался тяжелым для украинки, она уступала 3:6, 3:5, с этого момента и начался камбэк Дарьи, которая взяла десять геймов из 12, выиграв вторую партию – 7:5, а третью 6:2.

Стоит отметить, что датчанка была после травмы, поэтому свой максимум показать не могла, что было заметно в концовке встречи, когда Снигур играла в привычной манере, а вот Таусон была сильно истощена физически. Впереди очередная сложная соперница, которую реально пройти.

Пейтон Стернс

Американская теннисистка имеет репутацию крепкого середняка, которая может дать бой любой сопернице. Стернс в этом сезоне может похвастаться тем, что выиграла турнир в Остине, однако, больше сильных выступлений у нее было. Хоть у спортсменки и положительный баланс побед и поражений, она потеряла 15 позиций в рейтинге. На грунте американка выиграла 5 матчей из 10.

Свой путь на Ролан Гаррос начала с победы над землячкой Софией Кенин – 6:3, 6:3. Хоть Стернс и выиграла стартовую встречу, есть над чем работать, всего 48% составил процент первой подачи, при этом соперница совершила всего один брейк за весь матч.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в их первом матче американка котируется небольшим фаворитом. Основное преимущество американки в том, что у нее больше опыта игры на турнирах такого калибра.

Украинка может выдать хороший матч, навязать борьбу, но Снигур ожидает сложное испытание. Считаю перспективной здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,75.