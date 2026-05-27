Будет ли трансфер? В Нидерландах отреагировали на слухи о Цыганкове в Аяксе

Нидерландский журналист Майк Вервей прокомментировал слухи о возможном переходе украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в амстердамский «Аякс».

«Даже несмотря на то, что «Жирона» вылетела из Ла Лиги, это слишком дорогой трансфер. Я думаю, он выиграет от этой ситуации, но в другом месте. Йорди Кройф (спортивный директор «Аякса» – прим.) также не будет сосредотачиваться на позиции правого вингера», – сказал Вервей в подкасте Kick-off.

В сезоне-2025/26 Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 15 млн евро.

Сообщалось, что «Жирона» приняла важное решение в отношении Цыганкова и Владислава Ваната.