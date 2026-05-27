  4. ФОТО. Звезду Барселоны поймали за жаркими объятьями
27 мая 2026, 02:13 | Обновлено 27 мая 2026, 07:04
ФОТО. Звезду Барселоны поймали за жаркими объятьями

Ламин Ямаль и Инес Гарсия не скрывают свои чувства

27 мая 2026, 02:13 | Обновлено 27 мая 2026, 07:04
X. Ламин Ямаль и Инес Гарсия

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль оказался в центре внимания после появления фотографий, на которых его заметили в объятиях испанской модели Инес Гарсии.

Снимки быстро разлетелись по соцсетям и вызвали тысячи комментариев. Многие фанаты начали обсуждать возможное влияние личной жизни на карьеру молодого таланта: «Вот почему он не достигнет уровня Месси», «Ему пора сосредоточиться на карьере, а не на отношениях», «Ламин Ямаль закончит как Ансу Фати, если не будет дисциплины».

Другие пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «В прошлый раз он сменил девушку – и мы выиграли Суперкубок Испании. Жду большого лета от Ламина», «Он забивает не только на футбольном поле».

История быстро стала вирусной, а обсуждение Ямаля и Инес Гарсии продолжает набирать обороты в социальных сетях.

Максим Лапченко Источник: The Touchline
