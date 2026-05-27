Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 01:42
Полтава побила «рекорд» Торпедо 28-летней давности

В сезоне-2025/26 малиново-золотые пропустили 74 мяча

СК Полтава

Наихудшая защита в сезоне-2025/26 оказалась у «Полтавы». В 30 матчах «малиново-золотые» пропустили 74 мяча (в среднем – 2,47 за игру). Тем самым полтавчане установили новый антирекорд чемпионатов Украины с участием 16 клубов. Прежнее «достижение» 28-летней давности, принадлежавшее запорожскому «Торпедо», подопечные Павла Матвийченко превзошли на 5 голов.

К слову, по абсолюту больше «Полтавы» пропускала только «Заря» в УПЛ-1995/96 – 80 в 34 матчах, а по среднему показателю – тернопольская «Нива» в ЧУ-2000/01 – 2,50 (65 мячей в 26 играх).

Наибольшее количество мячей, пропущенное клубами в среднем за игру в одном чемпионате

Сезон

Клуб

ПМ

И

Ср.

2000/01

Нива Т

65

26

2,50

2025/26

Полтава

74

30

2,47

2014/15

Олимпик

64

26

2,46

1995/96

Заря

80

34

2,35

1997/98

Торпедо

69

30

2,30

1998/99

Николаев

67

30

2,23

2010/11

Ильичевец

67

30

2,23

1999/00

Звезда

66

30

2,20

2012/13

Металлург З

64

30

2,13

2014/15

Ильичевец

55

26

2,12

1994/95

Заря

70

34

2,06

