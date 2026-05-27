Полтава побила «рекорд» Торпедо 28-летней давности

Наихудшая защита в сезоне-2025/26 оказалась у «Полтавы». В 30 матчах «малиново-золотые» пропустили 74 мяча (в среднем – 2,47 за игру). Тем самым полтавчане установили новый антирекорд чемпионатов Украины с участием 16 клубов. Прежнее «достижение» 28-летней давности, принадлежавшее запорожскому «Торпедо», подопечные Павла Матвийченко превзошли на 5 голов.

К слову, по абсолюту больше «Полтавы» пропускала только «Заря» в УПЛ-1995/96 – 80 в 34 матчах, а по среднему показателю – тернопольская «Нива» в ЧУ-2000/01 – 2,50 (65 мячей в 26 играх).

Наибольшее количество мячей, пропущенное клубами в среднем за игру в одном чемпионате