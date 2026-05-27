Полтава побила «рекорд» Торпедо 28-летней давности
В сезоне-2025/26 малиново-золотые пропустили 74 мяча
Наихудшая защита в сезоне-2025/26 оказалась у «Полтавы». В 30 матчах «малиново-золотые» пропустили 74 мяча (в среднем – 2,47 за игру). Тем самым полтавчане установили новый антирекорд чемпионатов Украины с участием 16 клубов. Прежнее «достижение» 28-летней давности, принадлежавшее запорожскому «Торпедо», подопечные Павла Матвийченко превзошли на 5 голов.
К слову, по абсолюту больше «Полтавы» пропускала только «Заря» в УПЛ-1995/96 – 80 в 34 матчах, а по среднему показателю – тернопольская «Нива» в ЧУ-2000/01 – 2,50 (65 мячей в 26 играх).
Наибольшее количество мячей, пропущенное клубами в среднем за игру в одном чемпионате
|
Сезон
|
Клуб
|
ПМ
|
И
|
Ср.
|
2000/01
|
Нива Т
|
65
|
26
|
2,50
|
2025/26
|
Полтава
|
74
|
30
|
2,47
|
2014/15
|
Олимпик
|
64
|
26
|
2,46
|
1995/96
|
Заря
|
80
|
34
|
2,35
|
1997/98
|
Торпедо
|
69
|
30
|
2,30
|
1998/99
|
Николаев
|
67
|
30
|
2,23
|
2010/11
|
Ильичевец
|
67
|
30
|
2,23
|
1999/00
|
Звезда
|
66
|
30
|
2,20
|
2012/13
|
Металлург З
|
64
|
30
|
2,13
|
2014/15
|
Ильичевец
|
55
|
26
|
2,12
|
1994/95
|
Заря
|
70
|
34
|
2,06
