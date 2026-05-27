  4. ФОТО. Лунин показал, где проводит отпуск. Спойлер: не в Украине
27 мая 2026, 00:38 | Обновлено 27 мая 2026, 00:46
ФОТО. Лунин показал, где проводит отпуск. Спойлер: не в Украине

Украинский вратарь отдыхает вместе с женой и сыном на Канарских островах

Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился с подписчиками серией атмосферных снимков из семейного отпуска.

Украинский вратарь вместе с женой Анастасией и сыном отправился на Лансароте – один из Канарских островов. На фото семья позирует на фоне вулканических пейзажей, лавовых пещер и знаменитого зелёного озера Эль-Гольфо.

Особое внимание болельщиков привлекли семейные кадры, на которых Лунины проводят время вместе после насыщенного сезона.

Судя по фотографиям, украинец выбрал для отдыха один из самых необычных уголков Испании, известный своими вулканами, черными пляжами и марсианскими пейзажами.

В комментариях фанаты пожелали Лунину хорошего отдыха и успешного нового сезона, а также отметили теплую семейную атмосферу.

