ФОТО. Холанд опубликовал рекламу очков, реакция фанов рассмешила всех

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал героем волны шуток в соцсетях после публикации новой рекламной кампании собственной коллекции очков.

Норвежец представил серию студийных снимков в рамках сотрудничества с брендом оптики Synsam, однако вместо комплиментов многие болельщики начали массово высмеивать его новый образ.

Особой популярностью пользовались мемы с Томом из мультфильма «Том и Джерри», которому пользователи фотошопом добавляли фирменную прическу футболиста. Другие фанаты сравнивали Холанда с Рапунцель из-за длинных светлых волос и необычного образа для профессионального футболиста.

«What a beautiful man» («Какой красивый мужчина»), – иронично написал один из пользователей.

Несмотря на шквал шуток, рекламная кампания быстро стала вирусной и собрала сотни тысяч реакций в соцсетях.