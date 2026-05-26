Ролан Гаррос26 мая 2026, 23:40 |
Убедительный старт. Синнер без особых проблем стартовал на Ролан Гаррос
Янник разобрался с Клеманом Табуром в первом раунде мейджора в Париже
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде итальянец в трех сетах нанес поражение Клеману Табуру (Франция, ATP 171) за 2 часа и 2 минуты.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Клеман Табур (Франция) [WC] – 6:1, 6:3, 6:3
