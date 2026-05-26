Убедительный старт. Синнер без особых проблем стартовал на Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде итальянец в трех сетах нанес поражение Клеману Табуру (Франция, ATP 171) за 2 часа и 2 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Клеман Табур (Франция) [WC] – 6:1, 6:3, 6:3