  4. Сумма впечатляет. Названа цена, за которую Суркис хочет продать Пономаренко
Динамо оценивает Матвея более чем в 20 миллионов евро

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определился с ценой на молодого украинского нападающего Матвея Пономаренко, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, руководство столичного клуба хочет получить за 20-летнего футболиста более 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко провел 23 матча за основную команду киевского «Динамо», отличившись 16 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее Матвей Пономаренко был признан лучшим бомбардиром УПЛ.

Дмитрий Вус Источник: Виктор Вацко
буду удивлен, если это будет меньше 25 млн
Якщо буде забивати за Збірну та Динамо в Єврокубках - ціна за Матвія значно підніметься.
