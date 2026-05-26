Сумма впечатляет. Названа цена, за которую Суркис хочет продать Пономаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определился с ценой на молодого украинского нападающего Матвея Пономаренко, сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко.

По информации источника, руководство столичного клуба хочет получить за 20-летнего футболиста более 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Матвей Пономаренко провел 23 матча за основную команду киевского «Динамо», отличившись 16 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее Матвей Пономаренко был признан лучшим бомбардиром УПЛ.