  4. Полузащитник Нефтчи: «Мы увидели плоды работы Вернидуба»
Полузащитник Нефтчи: «Мы увидели плоды работы Вернидуба»

Полузащитник «Нефтчи» Эльвин Джамалов отметил вклад нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Полузащитник «Нефтчи» Эльвин Джамалов подвел итоги сезона в Азербайджане.

– После зимнего перерыва мы отлично выступили. Мы были в очень плохом положении. После прихода нового главного тренера подход изменился. Мы увидели плоды этого, выйдя в Лигу конференций.

– Состав тот же. Но что изменилось больше всего?

– Да, состав тот же. Возможно, дисциплина изменилась к лучшему. С психологической точки зрения многое изменилось. Это тоже важная деталь для команды. По мере того, как приходили результаты, росла уверенность. Мы верили, что сможем достичь своей цели.

– На что дает надежду потенциал «Нефтчи» в Лиге конференций?

– Прежде всего, я хотел бы поздравить болельщиков «Нефтчи». Эта команда очень хороша. Одного качества игроков недостаточно. Важен также характер. Эти игроки показали себя с лучшей стороны. Думаю, есть надежда.

– «Нефтчи» больше всех пострадал от судейства в этом сезоне. Юрий Вернидуб специально с вами об этом говорил?

– Я бы не сказал, что у него был какой-то особый разговор. Но мы уже знаем, что судья всегда играет ключевую роль. В этом году тоже были ошибки против нас. Главное, что в итоге мы достигли своей цели. «Нефтчи» этого заслужил. Я верю, что мы достойно представим семью «Нефтчи» в Европе.

Юрий Вернидуб принял «Нефтчи» посреди сезона и помог команде пробиться в еврокубки.

