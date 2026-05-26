В Шотландии напечатали деньги в честь футболиста сборной

В честь исторического выхода сборной Шотландии на чемпионат мира Банк Шотландии выпустил специальную коллекционную банкноту номиналом 20 фунтов. На этой уникальной купюре запечатлен легендарный победный гол Скотта Мактоминея ударом через себя в ворота сборной Дании, который вывел британцев на чемпионат мира.

Было напечатано всего 100 банкнот, половину из которых можно будет приобрести на коллекционных аукционах и в розыгрыше призов.

На чемпионат мира Шотландия попала в первый раз за 28 лет. В Северной Америке она сыграет с Гаити 14 июня, с Марокко 19 июня и с Бразилией 24 июня.