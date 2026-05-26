Стало известно, когда Рух определится с кадровыми вопросами на будущее

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне ФК «Рух» будет представлен во Второй лиге, соревнованиях категории U-19 и ДЮФЛ.

По имеющейся информации, 29 мая состоится совещание с участием руководства ФК «Рух», на котором будет проанализировано выступление львовян в чемпионате УПЛ и наметины планы на новый сезон.

Также должна появиться конкретика по кадровым вопросам, в частности, кто будет возглавлять и защищать цвета второлигового «Руха». Одним из претендентов на должность главного тренера является Иван Федык, который стоял у руля команды, выступавшей в элитном дивизионе.

Ранее стало известно, что УПЛ исключила «Рух» из чемпионата Украины.