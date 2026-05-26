Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса
Клубы уже определили стоимость потенциальных трансферов
Лондонский «Тоттенхэм» нацелился сразу на двух игроков лиссабонской «Бенфики». Помимо украинского вратаря Анатолия Трубина, английский клуб планирует подписать греческого нападающего «орлов» Венгелиса Павлидиса.
Источник сообщает, что переговоры между сторонами о потенциальной сделке уже начались. Отмечается, что «Тоттенхэм» и «Бенфика» определили стоимость вероятных трансферов.
Павлидис забил 30 голов и отдал 6 ассистов в 53 матчах за «Бенфику» в этом сезоне. Его трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро. Трубин принял участие в 50 матчах команды, в которых пропустил 43 мяча. На счету украинца 21 сэйв в сезоне. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
