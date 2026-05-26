Тренер сборной Англии жестко высказался о лидере Челси: «Такова реальность»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил непопадание плеймейкера «Челси» Коула Палмера в окончательную заявку из 26 человек на чемпионат мира.

«Он не был таким решающим и влиятельным, как в прошлом сезоне, на протяжении всего чемпионата. Во-вторых, он не был очень влиятельным игроком в нашей команде. Его статистика в клубе просто не была выдающейся, недостаточно хорошей, чтобы он «несмотря ни на что, попал в заявку». Такова реальность.

Конечно, это был один из самых сложных телефонных разговоров, и, очевидно, одно из самых известных имен, которое мы исключили. Но я отказываюсь брать игроков ради имени и отказываюсь потом ставить их не на свою позицию только для того, чтобы дать им что-то. Я предпочитаю принять трудное решение заранее, обдумать его, а затем дать шанс всем остальным».

24-летний Палмер забил 11 голов в 34 матчах сезона за «Челси». Его трансферная стоимость оценивается в 110 млн евро.