Тренер новичка АПЛ: «Задачу остаться в Чемпионшипе я провалил»

«Халл Сити», обеспечивший себе выход в Премьер-лигу благодаря победе над «Мидлсбро» со счетом 1:0 в финале плей-офф английского Чемпионшипа, отпраздновал свое историческое достижение вместе со своими болельщиками.

Главный тренер Сергей Якирович, обращаясь к публике, сказал: «Перед началом сезона передо мной стояла задача: удержать команду в Чемпионшипе. Я потерпел неудачу. Мы вышли в Премьер-лигу».

Повышение в классе пополнит казну «тигров» минимум на 228 млн евро – если команда займет 20-е место по итогам сезона в Премьер-лиге. В Англии солидные поступления от продажи телеправ и распределения доходов между клубами.