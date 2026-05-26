Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер новичка АПЛ: «Задачу остаться в Чемпионшипе я провалил»
26 мая 2026, 18:24
Тренер новичка АПЛ: «Задачу остаться в Чемпионшипе я провалил»

Сергей Якирович блеснул чувством юмора во время празднования успеха «тигров»

Transfermаrkt. Сергей Якирович

«Халл Сити», обеспечивший себе выход в Премьер-лигу благодаря победе над «Мидлсбро» со счетом 1:0 в финале плей-офф английского Чемпионшипа, отпраздновал свое историческое достижение вместе со своими болельщиками.

Главный тренер Сергей Якирович, обращаясь к публике, сказал: «Перед началом сезона передо мной стояла задача: удержать команду в Чемпионшипе. Я потерпел неудачу. Мы вышли в Премьер-лигу».

Повышение в классе пополнит казну «тигров» минимум на 228 млн евро – если команда займет 20-е место по итогам сезона в Премьер-лиге. В Англии солидные поступления от продажи телеправ и распределения доходов между клубами.

Руслан Полищук Источник: Hull Live
