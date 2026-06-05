Георгий Судаков выбрал клуб, в котором будет играть в следующем сезоне

Украинский полузащитник Георгий Судаков не собирается менять клуб во время летнего трансферного окна.

По информации португальских СМИ, хавбек настроен остаться в «Бенфике» и побороться за место в основном составе в новом сезоне. Футболист хочет полностью раскрыть свой потенциал и доказать руководству и тренерскому штабу, что клуб не зря вложил в него большие средства.

В лиссабонском клубе также ожидают прогресса от украинца после непростого сезона. Не исключено, что будущее Судакова будет зависеть и от кадровых изменений на тренерском мостике.

В нынешнем сезоне Георгий провел 36 матчей в составе «Бенфики», записав на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.