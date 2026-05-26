  4. Реал достиг соглашения с защитником. Романо подтвердил
26 мая 2026, 16:12 | Обновлено 26 мая 2026, 16:51
Реал достиг соглашения с защитником. Романо подтвердил

Антонио Рюдигер останется в Мадриде еще на один сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник Антонио Рюдигер продлит контракт с «Реалом». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист достиг устной договоренности с испанским грандом по соглашению до лета 2027 года. Сроки объявления зависят от хода президентских выборов в клубе.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем потребовал у руководства «Реала» супертрансфер.

Антонио Рюдигер продление контракта Реал Мадрид Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
