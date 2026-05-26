Реал достиг соглашения с защитником. Романо подтвердил

Немецкий защитник Антонио Рюдигер продлит контракт с «Реалом». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист достиг устной договоренности с испанским грандом по соглашению до лета 2027 года. Сроки объявления зависят от хода президентских выборов в клубе.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

