Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Италия
26 мая 2026, 15:01 | Обновлено 26 мая 2026, 15:22
64
0

Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10

К концу подошел сезон чемпионата Италии

26 мая 2026, 15:01 | Обновлено 26 мая 2026, 15:22
64
0
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

К концу подошел сезон чемпионат Италии.

Лучшим бомбардиром прошедшей кампании Серии А стал лидер «Итера» Лаутаро Мартинес – 17 мячей оформил аргентинец. Второе место за Дониеллом Маленом из «Ромы» – за полгода в Италии он отличился 14 голами.

Тройку закрыл Анастасиос Дувикас, защищающий цвета «Комо» – грек также 14 раз поразил ворота соперников. На четвертой позиции расположился Маркус Тюрам из «Интера» – 13 голов на счету француза.

Пятое место занял Нико Пас – хавбек «Комо» отличился 12 голами. Вслед расположился датский форвард «Наполи» Расмус Хойлунд, который также отличился 12 раз.

Седьмое место занял Джованни Симеоне из «Торино» – 11 голов оформил датчанин. Восьмое, девятое и десятое места заняли футболисты, который отличились 10 мячами: Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Скотт Мактоминей из «Наполи» и Кинан Дэвис из «Удинезе» соответственно.

Топ-10 бомбардиров Серии А по итогам сезона 2025/26

  • 1. Лаутаро Мартинес (Интер) – 17
  • 2. Дониелл Мален (Рома) – 14
  • 3. Анастасиос Дувикас (Комо) – 14
  • 4. Маркус Тюрам (Интер) – 13
  • 5. Нико Пас (Комо) – 12
  • 6. Расмус Хойлунд (Наполи) – 12
  • 7. Джованни Симеоне (Торино) – 11
  • 8. Кенан Йылдыз (Ювентус) – 10
  • 9. Скотт Мактоминей (Наполи) – 10
  • 10. Кинан Дэвис (Удинезе) – 10

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Сенсационный тренер из АПЛ среди фаворитов. Милан ищет замену Аллегри
ФАБРЕГАС: «Это лучшая команда, которую я когда-либо буду тренировать»
Лаутаро Мартинес Дониелл Мален Нико Пас Кенан Йылдыз Анастасиос Дувикас Маркус Тюрам Расмус Хойлунд Кинан Дэвис Джованни Симеоне Скотт Мактоминей чемпионат Италии по футболу Серия A статистика бомбардиры
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26 мая 2026, 07:34 4
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Футбол | 26 мая 2026, 15:07 0
Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира
Стадионы ЧМ-2026 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира

Поговорим об аренах, на которых состоятся матчи 23-го мундиаля в истории футбола

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26.05.2026, 08:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Футбол | 26.05.2026, 12:10
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 7
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 6
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем