Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10

К концу подошел сезон чемпионат Италии.

Лучшим бомбардиром прошедшей кампании Серии А стал лидер «Итера» Лаутаро Мартинес – 17 мячей оформил аргентинец. Второе место за Дониеллом Маленом из «Ромы» – за полгода в Италии он отличился 14 голами.

Тройку закрыл Анастасиос Дувикас, защищающий цвета «Комо» – грек также 14 раз поразил ворота соперников. На четвертой позиции расположился Маркус Тюрам из «Интера» – 13 голов на счету француза.

Пятое место занял Нико Пас – хавбек «Комо» отличился 12 голами. Вслед расположился датский форвард «Наполи» Расмус Хойлунд, который также отличился 12 раз.

Седьмое место занял Джованни Симеоне из «Торино» – 11 голов оформил датчанин. Восьмое, девятое и десятое места заняли футболисты, который отличились 10 мячами: Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Скотт Мактоминей из «Наполи» и Кинан Дэвис из «Удинезе» соответственно.

Топ-10 бомбардиров Серии А по итогам сезона 2025/26