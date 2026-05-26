Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
К концу подошел сезон чемпионата Италии
К концу подошел сезон чемпионат Италии.
Лучшим бомбардиром прошедшей кампании Серии А стал лидер «Итера» Лаутаро Мартинес – 17 мячей оформил аргентинец. Второе место за Дониеллом Маленом из «Ромы» – за полгода в Италии он отличился 14 голами.
Тройку закрыл Анастасиос Дувикас, защищающий цвета «Комо» – грек также 14 раз поразил ворота соперников. На четвертой позиции расположился Маркус Тюрам из «Интера» – 13 голов на счету француза.
Пятое место занял Нико Пас – хавбек «Комо» отличился 12 голами. Вслед расположился датский форвард «Наполи» Расмус Хойлунд, который также отличился 12 раз.
Седьмое место занял Джованни Симеоне из «Торино» – 11 голов оформил датчанин. Восьмое, девятое и десятое места заняли футболисты, который отличились 10 мячами: Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Скотт Мактоминей из «Наполи» и Кинан Дэвис из «Удинезе» соответственно.
Топ-10 бомбардиров Серии А по итогам сезона 2025/26
- 1. Лаутаро Мартинес (Интер) – 17
- 2. Дониелл Мален (Рома) – 14
- 3. Анастасиос Дувикас (Комо) – 14
- 4. Маркус Тюрам (Интер) – 13
- 5. Нико Пас (Комо) – 12
- 6. Расмус Хойлунд (Наполи) – 12
- 7. Джованни Симеоне (Торино) – 11
- 8. Кенан Йылдыз (Ювентус) – 10
- 9. Скотт Мактоминей (Наполи) – 10
- 10. Кинан Дэвис (Удинезе) – 10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк
Поговорим об аренах, на которых состоятся матчи 23-го мундиаля в истории футбола