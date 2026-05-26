Юлия КОСТЮК: «Бронза Евролиги? Это преследует и уже немного бесит»

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзу первого этапа Евролиги 2026 и сумела квалифицироваться в Суперфинал Евролиги 2026.

Лидер «сине-желтых» Юлия Костюк эксклюзивно для Sport.ua поделилась эмоциями от первого официального турнира в 2026 году, озвучив свои планы на будущее.

– Юлия, поздравляю с «бронзой» первого этапа Евролиги. Как лично вы оцените этот результат для сине-желтых?

– Спасибо за поздравление, но 3-е места нас преследуют, и это уже немного бесит... (Смеется).

Лично я ехала за 1-2 местом в этом отборе, потому что я знаю, что наша команда с большим характером и мы можем обыгрывать любого, даже 1 команду мира. То, что имеет характер наша украинская команда, не с кем не сравнить.

По-моему мнению, почему сейчас именно 3, а не первое – была не доработана индивидуальная работа каждого игрока дома, когда ты без командной работы.

– Сборная Украины стартовала достаточно уверенно. Разгромные победы над Англией (4:1) и Чехией (4:1). За счет чего удалось одержать эти уверенные победы на старте?

– Я люблю такие первые матчи, где можно разыграться, почувствовать поле, глубину песка, новый мяч, к которому тоже нужно было привыкнуть. А вот победы пришли за счет опыта многих игроков, правильных тактических действий, и в этих матчах мы были единственным механизмом.

– В третьем матче произошел довольно неожиданный разгром от Швейцарии. Почему этот матч закончился с таким результатом? В чем причина сенсации?

– Знаете, бывают такие матчи, когда погода не та, ноги какие-то тяжелые, песок какой-то не такой... Именно так и произошло в этом матче, плюс судьба фарта была не на нашей стороне, забив свое, такого бы результата не было. Ну и скажу, что Швейцария где-то за счет большего желания победила и фарта.

– В 4 матче вы встретились с командой Испании. На мой взгляд, этот матч был лучшим в исполнении национальной сборной Украины. Согласитесь с этим? Можно сказать, что только в последнем матче вы вышли на пик формы? Чего не хватило в том матче для победы?

– Я соглашаюсь, что это был топ матч, но на это тоже многое, что повлияло. Первое, это погодные условия, все дни мы играли в обеденное время, и это была температура воздуха 30+, а вот именно с Испанией мы играли в вечернее, когда дышать было легко, и можно было показать все свои лучшие качества.

Второе – наша команда очень любит играть против сильнейшего соперника за себя (все же команда на 1 месте в мире), тогда хотят доказать всем, что украинские девушки не хуже, чем Испания.

Третье, в таких матчах, ну говорю за себя, готова месить песок так, чтобы показать мировому сообществу, что мы не просто сейчас на 3 месте в мире, и пусть боятся, потому что мы дышим в спину.

Был ли это пик формы? Трудно сказать, все больше зависит от настроения каждой девушки внутри себя, потому что психология очень много играет в спорте. А вот что не хватило, это еще одного тайма, ну или хоть пару минут. Помню последнюю минуту матча и думаю, надо еще немного времени и забьем 5 гол.

– На первом этапе Евролиги вы забили дважды. Как оцените этот турнир лично для себя?

– Два гола хорошо, но нужно больше, я не гонюсь за голами, но в голове поставлена ​​цель, каждую игру забивать гол, и это даже не для личных целей, а для того, что команда благодаря этому голу может одержать важную победу. Когда человек ставит цель – он добивается этого, не сразу, маленькими шагами, но достигает.

Если брать из 10, то оцениваю себя на 8. В защите нужно дорабатывать еще больше, научиться отдавать точную передачу головой, и хоть разок пробить бисиклету 😉 Поэтому до следующего выезда сборной у меня есть над чем работать.

– Какие ваши планы на предстоящий сезон пляжного футбола?

– На этот сезон у меня очень много планов. Уже через 10 дней я буду ехать на Лигу чемпионов в Португалию, дальше еще будет 3 турнира в Польше, Чемпионат Киева, Чемпионат Украины, в сентябре Кубок мира. Поэтому думаю лето, у меня пройдет насыщенно спортивно, – сказала Юлия.