Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юлия КОСТЮК: «Бронза Евролиги? Это преследует и уже немного бесит»
Пляжный футбол
26 мая 2026, 14:12 | Обновлено 26 мая 2026, 14:34
953
0

Юлия КОСТЮК: «Бронза Евролиги? Это преследует и уже немного бесит»

Лидер женской сборной Украины по пляжному футболу дала комментарий Sport.ua

26 мая 2026, 14:12 | Обновлено 26 мая 2026, 14:34
953
0
Юлия КОСТЮК: «Бронза Евролиги? Это преследует и уже немного бесит»
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу завоевала бронзу первого этапа Евролиги 2026 и сумела квалифицироваться в Суперфинал Евролиги 2026.

Лидер «сине-желтых» Юлия Костюк эксклюзивно для Sport.ua поделилась эмоциями от первого официального турнира в 2026 году, озвучив свои планы на будущее.

– Юлия, поздравляю с «бронзой» первого этапа Евролиги. Как лично вы оцените этот результат для сине-желтых?

– Спасибо за поздравление, но 3-е места нас преследуют, и это уже немного бесит... (Смеется).

Лично я ехала за 1-2 местом в этом отборе, потому что я знаю, что наша команда с большим характером и мы можем обыгрывать любого, даже 1 команду мира. То, что имеет характер наша украинская команда, не с кем не сравнить.

По-моему мнению, почему сейчас именно 3, а не первое – была не доработана индивидуальная работа каждого игрока дома, когда ты без командной работы.

– Сборная Украины стартовала достаточно уверенно. Разгромные победы над Англией (4:1) и Чехией (4:1). За счет чего удалось одержать эти уверенные победы на старте?

– Я люблю такие первые матчи, где можно разыграться, почувствовать поле, глубину песка, новый мяч, к которому тоже нужно было привыкнуть. А вот победы пришли за счет опыта многих игроков, правильных тактических действий, и в этих матчах мы были единственным механизмом.

– В третьем матче произошел довольно неожиданный разгром от Швейцарии. Почему этот матч закончился с таким результатом? В чем причина сенсации?

– Знаете, бывают такие матчи, когда погода не та, ноги какие-то тяжелые, песок какой-то не такой... Именно так и произошло в этом матче, плюс судьба фарта была не на нашей стороне, забив свое, такого бы результата не было. Ну и скажу, что Швейцария где-то за счет большего желания победила и фарта.

– В 4 матче вы встретились с командой Испании. На мой взгляд, этот матч был лучшим в исполнении национальной сборной Украины. Согласитесь с этим? Можно сказать, что только в последнем матче вы вышли на пик формы? Чего не хватило в том матче для победы?

– Я соглашаюсь, что это был топ матч, но на это тоже многое, что повлияло. Первое, это погодные условия, все дни мы играли в обеденное время, и это была температура воздуха 30+, а вот именно с Испанией мы играли в вечернее, когда дышать было легко, и можно было показать все свои лучшие качества.

Второе – наша команда очень любит играть против сильнейшего соперника за себя (все же команда на 1 месте в мире), тогда хотят доказать всем, что украинские девушки не хуже, чем Испания.

Третье, в таких матчах, ну говорю за себя, готова месить песок так, чтобы показать мировому сообществу, что мы не просто сейчас на 3 месте в мире, и пусть боятся, потому что мы дышим в спину.

Был ли это пик формы? Трудно сказать, все больше зависит от настроения каждой девушки внутри себя, потому что психология очень много играет в спорте. А вот что не хватило, это еще одного тайма, ну или хоть пару минут. Помню последнюю минуту матча и думаю, надо еще немного времени и забьем 5 гол.

– На первом этапе Евролиги вы забили дважды. Как оцените этот турнир лично для себя?

– Два гола хорошо, но нужно больше, я не гонюсь за голами, но в голове поставлена ​​цель, каждую игру забивать гол, и это даже не для личных целей, а для того, что команда благодаря этому голу может одержать важную победу. Когда человек ставит цель – он добивается этого, не сразу, маленькими шагами, но достигает.

Если брать из 10, то оцениваю себя на 8. В защите нужно дорабатывать еще больше, научиться отдавать точную передачу головой, и хоть разок пробить бисиклету 😉 Поэтому до следующего выезда сборной у меня есть над чем работать.

– Какие ваши планы на предстоящий сезон пляжного футбола?

– На этот сезон у меня очень много планов. Уже через 10 дней я буду ехать на Лигу чемпионов в Португалию, дальше еще будет 3 турнира в Польше, Чемпионат Киева, Чемпионат Украины, в сентябре Кубок мира. Поэтому думаю лето, у меня пройдет насыщенно спортивно, – сказала Юлия.

По теме:
Пляжный футбол. Женская сборная Украины заняла 3-е место на этапе Евролиги
Пляжный футбол. Украина проиграла Испании, но вышла в Суперфинал
Испания – Украина. Пляжный футбол, женская Евролига. Смотреть онлайн LIVE
Юлия Костюк эксклюзив женская сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу женская сборная Испании по пляжному футболу женская сборная Чехии по пляжному футболу женская сборная Швейцарии по пляжному футболу женская сборная Англии по пляжному футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика

Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать

ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Хоккей | 25 мая 2026, 21:01 2
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира

Норвегия летит в плей-офф

ЧМ по хоккею. Известны все команды турнира с участием сборной Украины
Хоккей | 26.05.2026, 06:02
ЧМ по хоккею. Известны все команды турнира с участием сборной Украины
ЧМ по хоккею. Известны все команды турнира с участием сборной Украины
Полесье попрощается с двумя футболистами, которые не входят в планы Ротаня
Футбол | 26.05.2026, 11:41
Полесье попрощается с двумя футболистами, которые не входят в планы Ротаня
Полесье попрощается с двумя футболистами, которые не входят в планы Ротаня
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем