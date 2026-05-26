Жирона вылетела – и это хорошо. Обзор 38 тура Ла Лиги

Мурики вылетел. И Ванат. Конечно, это не главные новости топ-футбола последних выходных, но повод несколько переосмыслить отношение к вылету команд из лиг. Горе, трагедия, большое несчастье – это понятно. Но разве это все? Слухи связывают нашего Влада с «Вильярреалом» сейчас. Вылетел в Сегунду, но зато будет играть в ЛЧ. Новый клуб Мурики – пока большая тайна, но второй бомбардир Ла Лиги после Мбаппе почти наверняка продолжит выступать в Примере. И оба игрока-неудачника остались бы в своих нынешних командах и без возможности развития, если бы те сохранили прописки. Иногда вылет – это хорошая новость для футболистов. Потому что даже самые ленивые в таких обстоятельствах вынуждены действовать. Искать лучшее место. Идти дальше, а не «ну еще сезончик поиграю здесь». Иногда безнадежным командам стоит вылететь, чтобы их лучшие футболисты получили надежду на счастливое будущее.

В последнем в этом сезоне обзоре тура Ла Лиги разбираемся, чье будущее будет счастливым, а чье – как у «Атлетико». В сборной недели нет футболистов «Барселоны», но есть Питарч: чем не повод прочитать?

Не такое прощание

Выходные неправильных проводов. Не только в Испании, а и вообще. Так, например, Салах не забил в последней игре за «Ливерпуль». Гвардиола не победил в финальном матче с «Ман Сити». Главная драма Ла Лиги – поражение Левандовски в прощальном поединке за «Барселону». Впрочем, в ворота «Валенсии» он все же забил (1:3) – улучшил личную статистику напоследок. Однако Роберт никогда не был тем, для кого собственные голы были важнее успехов команды. В конце концов, лучший год в своей карьере он провел в сильной именно как команда «Баварии». Именно с немцами он будет ассоциироваться после завершения большой карьеры, хотя даже в футболке «Барселоны» успел забить с запасом более 100 голов. Принес много пользы. Титулы. Помог пережить безденежные годы. Мотивировал Торреса. Решение переехать в Испанию для Левандовски окупилось – очередное доказательство того, что иногда все же стоит рискнуть и обменять комфорт на вызов.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Вопрос нападающего

«Реал» без желания и мотивации забил 4 гола в ворота «Атлетика» (4:2), чем окончательно убедил: для побед в большинстве матчей Примеры ему тренер не нужен вообще. Самое примечательное: забил Гарсия. Снова. Забил в 2 матчах подряд, когда вышел в стартовом составе. Отличился голевыми действиями в 3 из 5 заключительных туров сезона. Имеет лучший показатель минут на гол, чем Вини. То есть в составе «Реала» есть потенциально очень результативная «девятка». А еще есть Эндрик – один из главных талантов поколения сборной Бразилии. Чувствуете этот запах? Смена позиции Мбаппе в новом сезоне вполне возможна. Килиан и сам говорил, что слева в атаке ему комфортнее, а Моуриньо склонен доверять молодежи. Мбаппе-бомбардир – это хорошо, но ведь француз не только финишер. Он хорош не только в ударах по воротам. Он может дать команде больше. В 2026 Эндрик и Гарсия убеждают Жозе вернуться к канону с Килианом на фланге. Лично меня уже убедили.

Лучшие остаются

Вылет «Жироны» – справедливый. Особенно с учетом того, что перед последним туром ключевой вопрос звучал так: она или «Эльче»? И вот валенсийцев было бы жалко. Потому что третье лучшее владение мячом в чемпионате. Потому что разные тактические формации и структура позиционных атак. Потому что забитые голы в 10 из 10 матчей против клубов топ-5. И это все без ресурсов, без топ-трансферов, с ноунеймом Фебасом в роли главного героя. «Жирона» хуже использовала деньги в карманах. Хуже играла в футбол на дистанции. Хуже реализовывала моменты в последних турах. В итоге переиграла «Эльче» в личной встрече. Была единственной командой на поле после перерыва (аж 9:1 по ударам). Но просто не забила второй раз (1:1). Ведь отложила все на последний момент. «Жирону» не жалко. Когда вылетает бедный клуб, то из-за сильных конкурентов, а когда богатый – из-за собственных ошибок. За последние необходимо расплачиваться.

Логичное завершение

«Атлетико» уступил «Вильярреалу» со счетом 1:5. Очевидно, чтобы доказать, что борьба за бронзовые медали чемпионата не соответствует амбициям команды. Поэтому она не получит медалей вообще. Пожалуй, больше всего шокирует в этом сезоне «Атлетико» то, насколько много матчей команда провела с полным безразличием. Старые «матрасники» такого себе не позволяли – а эти после Нового года отбывали номер на поле каждую неделю. «Атлетико» не мог настроиться основным составом. Не мог резервистами. Не мог до прощания с ЛЧ. Не мог после. Не нашел мотивации бороться за бронзу. Не нашел мотивации даже красиво завершить сезон. Хотя бы ради Гризманна. Или Симеоне. Хотя бы для кого-то. «Атлетико» провел сезон а-ля «ПСЖ», где нужно настраиваться только на 20 матчей вместо 50, однако без состава «ПСЖ». Не может себе такого позволить. «Атлетико» всегда был о мотивации и желании – но больше нет. Тогда вопрос: а зачем этой команде Симеоне?

Деньги

Худшая команда сезона АПЛ заработает больше денег за место в чемпионате, чем «Барселона» за победу в Ла Лиге. Повод для разговора? Да нет: мы уже давно знаем, что невозможно соперничать с англичанами в доходах от трансляций. Давайте расставим другие акценты: а почему разница между первой и последней командой в призовых в Испании настолько велика? «Барселона» заработает 60 миллионов, в то время как клубы, вылетающие из лиги, получат в сумме менее 10. Для сравнения: в АПЛ даже лучший заработает лишь вдвое больше, чем худший. Поэтому в Англии и более ровный чемпионат, а в Испании на вершине всегда одни и те же: тот, у кого больше всего денег, финиширует выше и лишь увеличит свой отрыв от преследователей. Поэтому «Атлетико» и в топ-4 всегда. Поэтому на вершине только «Барселона» и «Реал». Поэтому топ-7 плюс-минус одинакова каждый год. Прогрессировать в Испании сложнее, чем в Англии. Тем ценнее подвиг «Хетафе». И тем меньше таких «Хетафе» у нас будет с каждым годом.

О других матчах

«Хетафе» одолел «Осасуну» (1:0), чтобы квалифицироваться в Лигу конференций с показателем в 32 забитых гола в 38 турах. В следующем сезоне от просмотра матчей команды Бордаласа будут страдать не только зрители Ла Лиги. «Мальорка» разгромила «Овьедо» (3:0), поэтому, в отличие от «Жироны», получила привилегию вылететь красиво. Скучать не будем: из хорошего в этой команде в сезоне был только Мурики. Вратарь «Бетиса» Валес в последнее время прописался в нашей сборной тура, а на этой неделе Пеллегрини выпустил вместо него Адриана – тот отразил 7 ударов и помог команде одолеть «Леванте» (2:1). Возможно, именно «огурцы» имеют лучшую пару голкиперов во всем чемпионате. «Эспаньол» и «Сосьедад» отбыли номер в ненужном личном матче (1:1). То же самое сделала «Севилья» против «Сельты», но команда из Виго пока на футбол не забила – поэтому победила (1:0). «Райо» после победы над «Алавесом» (2:1) стал лучшей командой весны в Ла Лиге: единственный в Примере, кто не проиграл ни одного из 7 последних матчей. На месте «Пэлас» я бы волновался.

Сборная тура

Вратарь «Райо» Карденас совершил 10 сейвов, чтобы его команда одолела «Алавес». Да, пропустил гол – но помог больше и стал героем. Поэтому на этой неделе с нами. Из состава «Барселоны» из-за поражения команды не возьмем никого, а вот в «Реале» отметим впервые в сезоне Питарча: в этом туре он отличился парой ассистов. Возможно, доверить команду Арбелоа стоило хотя бы ради прогресса этого таланта. Он сыграет на нашем левом фланге полузащиты, справа – Пепе из «Вильярреала». Кстати, также за пару ассистов, но уже в матче против «Атлетико» – это даже солиднее. Кому будут ассистировать наши топ-игроки? Пересу из «Вильярреала». Провел почти весь сезон в лазарете, чтобы в последнем туре разобраться с «матрасниками» – 2 забитых гола и 1 голевая передача. Под ним – Торре из «Мальорки». За победный мяч и 5 передач под удары партнеров. Как и Мурики, вылететь не заслужил.

Центр поля доверим Родригесу из «Валенсии» и Милье из «Хетафе». Первый огорчил «Барселону» голом и совершил 4 отбора мяча. Второй был менее продуктивен без круглого – зато направил его в сетку ворот и этим забитым вывел «Хетафе» в еврокубки. Впрочем, он не единственный герой этой команды. Еще один – центральный защитник Дуарте. У него 0 отборов. 0 перехватов. Зато 14 выносов. Точно знал, зачем на поле, поэтому и сыграл на ноль. Рядом с ним в центре обороны Лаго из «Сельты»: помог команде не пропустить, совершил 3 отбора и 5 выносов, был одним из лучших по количеству пасов. На флангах – Маффео из «Мальорки» и Ромеро из «Эспаньола». Первый – за сухой матч и голевую передачу, второй – за 4 действия в обороне, 5 удачных попыток дриблинга и 3 удара. А он точно защитник? Был на поле везде.

Тренер команды – Марселино из «Вильярреала». Ведь даже немотивированный «Атлетико» уступает 1:5 далеко не всегда.

4-4-1-1: Карденас («Райо») – Ромеро («Эспаньол»), Лаго («Сельта»), Дуарте («Хетафе»), Маффео («Мальорка») – Питарч («Реал Мадрид»), Родригес («Валенсия»), Милья («Хетафе»), Пепе («Вильярреал») – Торре («Мальорка») – Перес («Вильярреал»)

Игрок тура – Айосе Перес («Вильярреал»)

Тренер тура – Марселино («Вильярреал»)

Факты тура:

– 5 поражений потерпела «Осасуна» в 5 последних турах. И даже так сохранила прописку, причём благодаря результатам личных встреч. Кого-то Фортуна ну очень любит;

– 2 случай за последние 3 года, когда «Атлетико» финишировал вне топ-3. В сезоне 23/24 его опередила «Жирона». Все еще третья сила чемпионата?

– 10 ударов нанес в последнем туре Мурики по воротам «Овьедо», чтобы побороться с Мбаппе за Золотую бутсу лучшего бомбардира. Забил, но только один раз – мало. К сожалению, чуда не произошло;

– 10 голов забила «Барселона» в 6 матчах Ла Лиги после травмы Ямаля, в 5 поединках – максимум дважды. Без Ламина забитые не исчезли, однако их точно стало меньше;

– 72 гола забил «Вильярреал» в этом сезоне в Ла Лиге. Без учета «Барселоны» и «Реала» никто не отличался так часто в течение последних 10 лет. Даже «Атлетико» – ни разу. Марселино создал элитную атаку.

Выступления наших

Цыганков – единолично лучший футболист «Жироны» в матче с «Эльче» по количеству передач под удары партнеров (3). То есть в решающий момент он не подвел. Был полезен даже на непривычной для себя позиции. Снова не смог вытащить матч в одиночку. Виктору нужны сопоставимые с ним по классу партнеры для топ-игры – теперь это уже факт. Точно таких у него не было в этом сезоне. Точно не будет и в Сегунде, если останется. Поэтому летом нужно идти навстречу новому. Хуже не будет. Ваната ждем либо в «Вильярреале» (СМИ говорят, что соглашение уже есть), либо где-то еще в Ла Лиге. Интерес «субмарины» показателен: если даже она рассматривает Влада, то для середняков чемпионата будет просто счастьем его подписать. Поэтому за украинцев не страшно. Оба провели хороший сезон в плохой команде. Не получили хэппи-энда на футбольном поле, но, скорее всего, получат его в межсезонье. Есть все шансы, что доминирование украинцев в Ла Лиге продлится еще хотя бы на один год.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.