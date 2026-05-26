ЛНЗ переманил игрока Вереса, а Габовда взорвался заявлением «Мы ему верили»

Спортивный директор Вереса Юрий Габовда подтвердил инсайд Sport.ua о переходе лидера юношеской команды «волков» Дмитрия Маткивского в расположение ЛНЗ.

«Мы сделали определенные выводы, чтобы не повторялось таких ошибок, когда лучшие игроки Ю-19 могут от нас уходить. Мы надеемся на человечность

Относительно Матковского. Мы с ним общались, мы ему доверяли, мы давали ему шанс проявить себя в первой команде. Мы сделали ему все условия, которые он просил.

Он искренне говорил, что хочет двигаться с нами. Но на следующий день все резко изменилось, и он сказал, что двигается без нас. Время покажет. Поэтому мы сделали выводы по поводу будущих контрактов юношей», – сказал Габовда.

Дмитрий Маткивский был ключевым игроком в составе Вереса U-19. В нынешнем сезоне Дмитрий провел за юношескую команду «волков» 23 матча, забил 9 голов и отдал 3 результативных передачи.

Матковский уже не первый, кого ЛНЗ забирает у Вереса. Минувшим летом в Черкасс переехал Орест Лепский, ныне являющийся лидером юношеской команды ЛНЗ.