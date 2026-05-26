Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
Украинец опроверг слухи о трансфере
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат прокомментировал слухи о том, что он продолжит карьеру в составе испанского «Вильярреала»:
«На данный момент никаких контактов с «Вильярреалом» не было, и сейчас я туда не перехожу. Если мой агент присутствует на матче «Вильярреала», это не означает, что он ведет какие-то переговоры», – сказал 24-летний футболист.
В текущем сезоне на счету Владислав Ваната 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» начал переговоры с Цыганковым.
ну дуже правдивий сайт...