  4. Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
26 мая 2026, 11:39 | Обновлено 26 мая 2026, 12:09
Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал

Украинец опроверг слухи о трансфере

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат прокомментировал слухи о том, что он продолжит карьеру в составе испанского «Вильярреала»:

«На данный момент никаких контактов с «Вильярреалом» не было, и сейчас я туда не перехожу. Если мой агент присутствует на матче «Вильярреала», это не означает, что он ведет какие-то переговоры», – сказал 24-летний футболист.

В текущем сезоне на счету Владислав Ваната 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» начал переговоры с Цыганковым.

Даниил Кирияка
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Это круто, но нужно на вещи смотреть адекватно»
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Комментарии 2
Цікаво про агента. А для чого він там був? Якби підтверження чи конкретизація ситуації.
це шо, він відповів на питання спорт.юа?
ну дуже правдивий сайт...
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
В Британии поставили точку в карьере Усика
