Стало известно, кто сделал Трабзонспору предложение по Зубкову

«Трабзонспор» получил предложение по украинскому вингеру Александру Зубкову. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб из MLS сделал предложение по 29-летнему футболисту. «Трабзонспор» намерен сохранить игрока, но украинец готов сменить клубную прописку.

В текущем сезоне на счету Александра Зубкова 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и 12 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» начал переговоры с украинцем.