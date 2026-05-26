Турция26 мая 2026, 11:35 | Обновлено 26 мая 2026, 12:08
Стало известно, кто сделал Трабзонспору предложение по Зубкову
На украинца нацелился клуб из MLS
«Трабзонспор» получил предложение по украинскому вингеру Александру Зубкову. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, клуб из MLS сделал предложение по 29-летнему футболисту. «Трабзонспор» намерен сохранить игрока, но украинец готов сменить клубную прописку.
В текущем сезоне на счету Александра Зубкова 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и 12 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» начал переговоры с украинцем.
