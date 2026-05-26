Клуб Украинской Премьер-лиги покинут семь футболистов после сезона 2025/26

Клуб Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» останется без семи футболистов после завершения нынешнего сезона и вылета команды в Первую лигу.

По информации источника, клуб ждут серьезные кадровые изменения, ведь большинство игроков не планируют выступать в Первой лиге и будут искать более привлекательные варианты для продолжения карьеры:

«Полтава» готовится к Первой лиге без ряда лидеров! Команда, которая попрощалась с элитным дивизионом и продолжит выступления в Первой лиге, уже несет серьезные кадровые потери.

Команду покинут следующие исполнители: Валерий Восконян, Евгений Мисюра, Илья Ухань, Дмитрий Плахтырь, Александр Пятов, Арсентий Дорошенко и Максим Марусич.

И похоже, что дальше будет. Футболисты уже ищут варианты продолжения карьеры, а «Полтаву» снова ждет серьезная перестройка», – сообщил источник.

Подопечные Павла Матвийченко набрали 13 баллов и разместились на последней (16-й) позиции в турнирной таблице. После зимней паузы команда так и не сумела одержать ни одной победы.