Реал столкнулся с огромными проблемами при назначении Жозе Моуриньо
Мадридский клуб не может объявить о сотрудничестве с тренером из-за выборов президента
Мадридский «Реал» не сможет объявить о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера в ближайшие две недели. Об этом сообщило издание Footmercato:
«Приход именитого специалиста придется отложить. Во-первых, избирательный процесс президента королевского клуба не позволяет Флорентино Пересу назначить тренера.
Поэтому придется подождать как минимум две недели, до окончания выборов, прежде чем Моуриньо сможет возглавить клуб. И это при условии, что Перес будет переизбран, так как его конкурент Рикельме выступает против сотрудничества с Жозе.
Вторая проблема – после окончания выборов пункт о выкупе контракта Моуриньо за 7 миллионов евро перестанет действовать, поскольку срок его действия истекает 26 мая.
Таким образом, «Бенфика» сможет потребовать от «Реала» еще больше денег, и это, очевидно, является планом лиссабонского клуба», – сообщил источник.
