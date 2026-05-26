  4. Реал столкнулся с огромными проблемами при назначении Жозе Моуриньо
26 мая 2026, 11:27 | Обновлено 26 мая 2026, 11:35
Реал столкнулся с огромными проблемами при назначении Жозе Моуриньо

Мадридский клуб не может объявить о сотрудничестве с тренером из-за выборов президента

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Мадридский «Реал» не сможет объявить о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера в ближайшие две недели. Об этом сообщило издание Footmercato:

«Приход именитого специалиста придется отложить. Во-первых, избирательный процесс президента королевского клуба не позволяет Флорентино Пересу назначить тренера.

Поэтому придется подождать как минимум две недели, до окончания выборов, прежде чем Моуриньо сможет возглавить клуб. И это при условии, что Перес будет переизбран, так как его конкурент Рикельме выступает против сотрудничества с Жозе.

Вторая проблема – после окончания выборов пункт о выкупе контракта Моуриньо за 7 миллионов евро перестанет действовать, поскольку срок его действия истекает 26 мая.

Таким образом, «Бенфика» сможет потребовать от «Реала» еще больше денег, и это, очевидно, является планом лиссабонского клуба», – сообщил источник.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Флорентино Перес назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Footmercato
а Рікельме таки друже з головою
«Бенфіка» - перша команда, яка заробить на Моуріньо, зазвичай, навпаки ))
