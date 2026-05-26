Реал столкнулся с огромными проблемами при назначении Жозе Моуриньо

Мадридский «Реал» не сможет объявить о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера в ближайшие две недели. Об этом сообщило издание Footmercato:

«Приход именитого специалиста придется отложить. Во-первых, избирательный процесс президента королевского клуба не позволяет Флорентино Пересу назначить тренера.

Поэтому придется подождать как минимум две недели, до окончания выборов, прежде чем Моуриньо сможет возглавить клуб. И это при условии, что Перес будет переизбран, так как его конкурент Рикельме выступает против сотрудничества с Жозе.

Вторая проблема – после окончания выборов пункт о выкупе контракта Моуриньо за 7 миллионов евро перестанет действовать, поскольку срок его действия истекает 26 мая.

Таким образом, «Бенфика» сможет потребовать от «Реала» еще больше денег, и это, очевидно, является планом лиссабонского клуба», – сообщил источник.