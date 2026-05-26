Топ-менеджер клуба УПЛ: «Это круто, но нужно на вещи смотреть адекватно»

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда поделился эмоциями после завершения сезона Украинской Премьер-лиги.

«Хочу подчеркнуть, что Верес входил в этот сезон второй-третий снизу по бюджету. Но у нас желание болельщиков – чтобы мы в топ-6 были, в Лигу Европы выходили...

Это круто, классно, но нужно на вещи смотреть адекватно. И если улучшать цели на сезон, нужно улучшать и бюджет. Поэтому то, что имеем, тем и двигаемся. Небольшими шагами вперед.

Мы развиваем инфраструктуру, базу. Я считаю, что это тоже очень большая победа для крепкого клуба, который будет всегда стоять на ногах. Это, наверное, дороже стоит, чем позиция в чемпионате», – сказал Габовда.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занял 11 место турнирной таблицы, имея в своем активе 31 балл после 30 сыгранных матчей.