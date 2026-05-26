  4. Легенда Шахтера нашел бомбардира для клубов УПЛ. Это сенсационный украинец
Украина. Премьер лига
Юрий Вирт похвалил Андрея Сторчоуса из ФК Кудровка

Легенда донецкого Шахтера Юрий Вирт похвалил игрока ФК Кудровка Андрея Сторчоуса за дубль в ворота киевского Динамо (2:3) в 30 туре УПЛ, заявив, что такой игрок согласился бы многим клубам УПЛ.

– MVP 30-го тура УПЛ?

– Однозначно, Андрей Сторчоус. Вообще без вопросов и без других вариантов. Он фантастически отыграл против Динамо, едва не стал лучшим бомбардиром УПЛ, забил два гола, а второй был очень классным – идеально положил мяч в дальний угол обводным ударом, продемонстрировал большое мастерство.

– С такой результативностью имеет шанс Сторчоус пойти на повышение летом, переманит Андрея к себе более статусный клуб из УПЛ, или возраст, а ему уже 31, все же помешает полузащитнику?

– Шанс перейти к именитейшему за Кудровку клубу у Сторчоуса есть, но… Многое будет зависеть от того, сумеет ли команда из Черниговщины сохранить прописку в УПЛ, это – во-первых. А во-вторых – мы же не знаем, хочет ли сам Сторчоус менять клуб, может, его все устраивает и ему там комфортно.

Вообще, Сторчоус точно не потерялся почти в любой команде УПЛ, потому что у нас сейчас есть дефицит хороших, забивных игроков, особенно своих, украинцев, а не легионеров, – сказал Вирт.

Нынешний сезон стал для Андрея первым на уровне Украинской Премьер-лиги по карьере. Сторчоус занял второе место в таблице бомбардиров (12 голов), уступив лишь форварду киевского Динамо Матвею Пономаренко.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
