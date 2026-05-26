Легенда Шахтера нашел бомбардира для клубов УПЛ. Это сенсационный украинец

Легенда донецкого Шахтера Юрий Вирт похвалил игрока ФК Кудровка Андрея Сторчоуса за дубль в ворота киевского Динамо (2:3) в 30 туре УПЛ, заявив, что такой игрок согласился бы многим клубам УПЛ.

– MVP 30-го тура УПЛ?

– Однозначно, Андрей Сторчоус. Вообще без вопросов и без других вариантов. Он фантастически отыграл против Динамо, едва не стал лучшим бомбардиром УПЛ, забил два гола, а второй был очень классным – идеально положил мяч в дальний угол обводным ударом, продемонстрировал большое мастерство.

– С такой результативностью имеет шанс Сторчоус пойти на повышение летом, переманит Андрея к себе более статусный клуб из УПЛ, или возраст, а ему уже 31, все же помешает полузащитнику?

– Шанс перейти к именитейшему за Кудровку клубу у Сторчоуса есть, но… Многое будет зависеть от того, сумеет ли команда из Черниговщины сохранить прописку в УПЛ, это – во-первых. А во-вторых – мы же не знаем, хочет ли сам Сторчоус менять клуб, может, его все устраивает и ему там комфортно.

Вообще, Сторчоус точно не потерялся почти в любой команде УПЛ, потому что у нас сейчас есть дефицит хороших, забивных игроков, особенно своих, украинцев, а не легионеров, – сказал Вирт.

Нынешний сезон стал для Андрея первым на уровне Украинской Премьер-лиги по карьере. Сторчоус занял второе место в таблице бомбардиров (12 голов), уступив лишь форварду киевского Динамо Матвею Пономаренко.