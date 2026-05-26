Легенда Шахтера: «Сложно что-то прогнозировать. Уже есть пример Проспера»

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт оценил трансфер Глейкера Мендосы в расположение «горняков», перебравшегося из Кривбасса.

– Еще до завершения сезона 2025/26 годов Шахтер провернул довольно громкий трансфер, подписав контракт с полузащитником Кривбасса Глейкером Мендосой. Сумеет ли венесуэлец не потеряться в составе горняков, где погоду делают бразильцы, а на его позиции выступают Невертон и Эгиналду?

– Сумеет ли Мендоса заиграть в Шахтере так же ярко, как в Кривбассе – покажет только время. Сейчас что-либо прогнозировать сложно, но потенциал у этого игрока однозначно хорош. Дело в том, что футбол Шахтера, стиль игры, философия клуба в общем-то иная, чем у Кривбасса, поэтому нужно будет Глейкеру пройти непростой процесс адаптации.

Есть пример Проспера Оба. Нигериец в составе ЛНЗ феерил, много забивал, был лидером, а перешел к Шахтеру и долгое время был мало заметен, нечасто в состав попадал и только к концу сезона начал забивать.

Вообще Мендоса, повторюсь, качественный футболист – индивидуалист с хорошей техникой, скоростью и ударом. Он всегда нацелен на ворота, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.