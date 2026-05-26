Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Сложно что-то прогнозировать. Уже есть пример Проспера»
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 13:07 | Обновлено 26 мая 2026, 13:09
617
0

Легенда Шахтера: «Сложно что-то прогнозировать. Уже есть пример Проспера»

Юрий Вирт оценил трансфер Глейкера Мендосы

26 мая 2026, 13:07 | Обновлено 26 мая 2026, 13:09
617
0
Легенда Шахтера: «Сложно что-то прогнозировать. Уже есть пример Проспера»
ФК Шахтер Донецк. Глейкер Мендоса

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт оценил трансфер Глейкера Мендосы в расположение «горняков», перебравшегося из Кривбасса.

– Еще до завершения сезона 2025/26 годов Шахтер провернул довольно громкий трансфер, подписав контракт с полузащитником Кривбасса Глейкером Мендосой. Сумеет ли венесуэлец не потеряться в составе горняков, где погоду делают бразильцы, а на его позиции выступают Невертон и Эгиналду?

– Сумеет ли Мендоса заиграть в Шахтере так же ярко, как в Кривбассе – покажет только время. Сейчас что-либо прогнозировать сложно, но потенциал у этого игрока однозначно хорош. Дело в том, что футбол Шахтера, стиль игры, философия клуба в общем-то иная, чем у Кривбасса, поэтому нужно будет Глейкеру пройти непростой процесс адаптации.

Есть пример Проспера Оба. Нигериец в составе ЛНЗ феерил, много забивал, был лидером, а перешел к Шахтеру и долгое время был мало заметен, нечасто в состав попадал и только к концу сезона начал забивать.

Вообще Мендоса, повторюсь, качественный футболист – индивидуалист с хорошей техникой, скоростью и ударом. Он всегда нацелен на ворота, – сказал Вирт.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Глейкер Мендоса провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Настоящим бенефисом стал матч Глейкера против Динамо (5:6), где легионер оформил покер.

По теме:
Определены лучший игрок и тренер 30-го тура Украинской Премьер-лиги
Оболонь подпишет контракт с нападающим
Полузащитник Руха попал на радары двух клубов
Юрий Вирт Шахтер Донецк Глейкер Мендоса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26 мая 2026, 07:34 4
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 2
Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал
Ванат прокомментировал слухи о переходе в Вильярреал

Украинец опроверг слухи о трансфере

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26.05.2026, 08:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:02
Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Как выглядит лицо Верховена после 106 пропущенных ударов в голову от Усика
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ахметов покупает игроков украинских клубов не для того чтобы они играли в шахтере, а для того чтобы они не играли против шахтера тем самым разрушая украинский футбол. 
Ответить
0
Популярные новости
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 20
Бокс
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем