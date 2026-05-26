Другие новости26 мая 2026, 00:17 | Обновлено 26 мая 2026, 00:45
238
1
Неудержимый Кейн. Английский нападающий стал обладателем «Золотой бутсы»
Форвард «Баварии» значительно опередил преследователей
26 мая 2026, 00:17 | Обновлено 26 мая 2026, 00:45
238
Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в сезоне 2025/26. Нападающий мюнхенского клуба записал на свой счет 36 мячей.
Ближайший соперник Кейна, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, стал автором 27 голов. На два забитых мяча от норвежца отстал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
Учитывая рейтинг чемпионатов, в активе Кейна 72 очка. У Холанда 54 балла, а у Мбаппе – 50.
Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26
- 72 – Гарри Кейн (Бавария), 36 голов
- 54 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 27 голов
- 50 – Килиан Мбаппе (Реал), 25 голов
- 46.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 31 гол
- 46 – Ведат Мурики (Мальорка), 23 гола
- 44 – Игор Тиаго (Брентфорд), 22 гола
- 42 – Луис Суарес (Спортинг), 28 голов
- 42 – Эстебан Леполь (Анже, Ренн), 21 гол
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона
Футбол | 25 мая 2026, 23:38 0
Эрьян Нюланд будет искать новую команду
Бокс | 25.05.2026, 09:15
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Футбол | 25.05.2026, 20:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
"...толі еще будет..."
Популярные новости
25.05.2026, 07:17 56
25.05.2026, 10:51 4
25.05.2026, 06:44 11
24.05.2026, 02:09 242
24.05.2026, 13:52 19
25.05.2026, 20:48 6
24.05.2026, 09:00 2
24.05.2026, 19:20 5