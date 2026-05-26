Неудержимый Кейн. Английский нападающий стал обладателем «Золотой бутсы»

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» в сезоне 2025/26. Нападающий мюнхенского клуба записал на свой счет 36 мячей.

Ближайший соперник Кейна, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, стал автором 27 голов. На два забитых мяча от норвежца отстал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Учитывая рейтинг чемпионатов, в активе Кейна 72 очка. У Холанда 54 балла, а у Мбаппе – 50.

Лидеры рейтинга «Золотой бутсы» сезона 2025/26

72 – Гарри Кейн (Бавария), 36 голов

54 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 27 голов

50 – Килиан Мбаппе (Реал), 25 голов

46.5 – Дион Бельо (Динамо Загреб), 31 гол

46 – Ведат Мурики (Мальорка), 23 гола

44 – Игор Тиаго (Брентфорд), 22 гола

42 – Луис Суарес (Спортинг), 28 голов

42 – Эстебан Леполь (Анже, Ренн), 21 гол