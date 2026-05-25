Тренер Канады сообщил, что капитан команды может пропустить старт ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что капитан команды Альфонсо Дэвис, вероятно, не сыграет в стартовом матче команды на чемпионате мира 2026 года против Боснии и Герцеговины, который запланирован на 12 июня.

«Не думаю, что он будет готов к 12 июня, но посмотрим. Мы поговорили с «Баварией» и решили, что лучше для него – продолжить первоначальное восстановление до 28 мая. Затем мы дадим ему несколько дней отдыха, и 31-го он присоединится к нам, после чего мы продолжим его реабилитацию и постараемся подготовить его так, чтобы он был физически готов и мог помочь команде.

Мы должны выстроить для него процесс, который не создаст дополнительного риска и позволит безопасно возвращаться к игре. Даже когда будем возвращать его к игровым минутам, мы будем очень осторожно оценивать нагрузку и, возможно, даже проведем несколько контрольных матчей после Боснии, после Катара, после Швейцарии, чтобы Альфонсо получил все необходимое вместе с другими игроками.

Есть много работы за кулисами, чтобы подготовить всех игроков к успеху в неделю перед объявлением окончательного состава, а затем и во время турнира, чтобы мы могли достичь нашей цели – дальнего прохода.

Мы все работаем вместе, чтобы улучшить ситуацию. Самое главное – это Альфонсо. Он пользуется доверием с обеих сторон. Конечно, у него есть определенное разочарование, но все хотят подготовить его как можно лучше. И последнее, что скажу: он очень мотивирован вернуться в команду и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я даже сам посоветовал ему взять несколько дней после лечения, чтобы эмоционально восстановиться перед приездом к нам. Когда он присоединится, нас ждет полная концентрация на подготовке.

«Бавария» очень поддерживает и хочет, чтобы он сыграл на чемпионате мира. Они понимают, что поддержка игроков важна и для клуба, и для сборной».