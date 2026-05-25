Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Реала за 75 млн

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует значительно усилить центр поля после ухода из команды полузащитника Каземиро. Сообщается, что в качестве замены бразильцу «манкунианцы» рассматривают Орельена Тчуамени из мадридского «Реала».

Источник отмечает, что француз уже давно является желанной целью МЮ. Клуб попытается приобрести игрока летом, однако руководство «бланкос» пока не решило, соглашаться ли на продажу футболиста.

Недавно Тчуамени стал фигурантом громкого скандала, когда подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Последнего после стычки госпитализировали с травмой головы и швами. После внутреннего расследования оба игрока примирились между собой и получили денежные взыскания в качестве наказания.

В текущем сезоне Орельен принял участие в 49 матчах «Реала» во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя ассистами. Его контракт с клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 75 млн евро.