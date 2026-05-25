  4. Сразу три игрока Руха могут перебраться в ЛНЗ
25 мая 2026, 20:46
Сразу три игрока Руха могут перебраться в ЛНЗ

Стали известны имена футболистов, которые снова смогут играть под руководством Виталия Пономарева

ФК Рух. Виталий Роман

После 30-го тура Премьер-лиги львовский «Рух» прекращает выступления на самом высоком уровне и продолжит играть в третьем по силе дивизионе. Лидеры коллектива усилят другие команды.

Сразу трое игроков планируют перейти в черкасский ЛНЗ к главному тренеру Виталию Пономареву, с которым ранее сотрудничали. Речь идет о Таллесе, Виталии Романе и Андрее Кителе.

«Рух» финишировал на 14-м месте по итогам чемпионата, но команда не будет играть в стыковых матчах. Поэтому у «Александрии» появился шанс остаться в УПЛ.

Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
