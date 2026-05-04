Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ намерен подписать украинца, которым заинтересовались в Серии А
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 12:01 |
389
0

ЛНЗ намерен подписать украинца, которым заинтересовались в Серии А

Черкасский клуб нацелился на Виталия Романа, Ярослава Карабина, Дениса Пидгурского и Таллеса

04 мая 2026, 12:01 |
389
0
ЛНЗ намерен подписать украинца, которым заинтересовались в Серии А
ФК Рух Львов. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман с высокой вероятностью сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован черкасский ЛНЗ, который также нацелился и на других игроков «желто-черных» – Дениса Пидгурского, Ярослава Карабина и Таллеса.

«Сейчас много слухов относительно усиления, которое ЛНЗ требует однозначно. И его ищут, как обычно, среди игроков «Руха». Обсуждаются фамилии Пидгурского, Карабина, Романа, Таллеса.

По моей информации, из всех этих футболистов сейчас ближе всего к черкасскому клубу именно Виталий Роман. Переход состоится, если итальянцы не будут слишком настойчивыми, потому что действительно за Романом следят в Серии А», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Романа истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

В апреле сообщалось, что трансфер Романа могут осуществить три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».

По теме:
Футболист Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Карпаты могут остаться без двух легионеров и футболиста украинской сборной
Рух – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух Львов Ярослав Карабин Виталий Роман Денис Пидгурский Таллес Бренер ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03 мая 2026, 19:58 246
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге
Футбол | 04 мая 2026, 08:08 10
Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге
Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге

Бывший футболист киевского клуба прокомментировал результат 26-го тура Премьер-лиги

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 04.05.2026, 06:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 11:41
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 3
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем