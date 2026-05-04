ЛНЗ намерен подписать украинца, которым заинтересовались в Серии А

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман с высокой вероятностью сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован черкасский ЛНЗ, который также нацелился и на других игроков «желто-черных» – Дениса Пидгурского, Ярослава Карабина и Таллеса.

«Сейчас много слухов относительно усиления, которое ЛНЗ требует однозначно. И его ищут, как обычно, среди игроков «Руха». Обсуждаются фамилии Пидгурского, Карабина, Романа, Таллеса.

По моей информации, из всех этих футболистов сейчас ближе всего к черкасскому клубу именно Виталий Роман. Переход состоится, если итальянцы не будут слишком настойчивыми, потому что действительно за Романом следят в Серии А», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Романа истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

В апреле сообщалось, что трансфер Романа могут осуществить три представителя испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», «Эльче» и «Мальорка».