Верес определился, где будет готовиться к сезону

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» к новому чемпионату УПЛ будут готовиться дома, где созданы надлежащие условия для продуктивных тренировок. Ровно подопечные Олега Шандрука, которые соберутся после отпуска 18 июня, будут покидать только ради контрольных матчей с оппонентами из соседних областей. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными спарринг-партнерами. Команда рассчитывает сыграть 7-8 поединков.

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Верес» Роман Гончаренко и арендованные Денис Ндукве, Сергей Корнийчук.