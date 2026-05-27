Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три талантливых футболиста вернутся в Динамо и получат шанс от Костюка
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 22:37 |
1157
0

Три талантливых футболиста вернутся в Динамо и получат шанс от Костюка

Роман Саленко, Андрей Маткевич и Владислав Герич смогут проявить себя на тренировочных сборах

27 мая 2026, 22:37 |
1157
0
Три талантливых футболиста вернутся в Динамо и получат шанс от Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Три талантливых украинских футболиста вернутся в киевское «Динамо» и получат шанс закрепиться в первой команде от главного тренера Игоря Костюка.

Во время тренировочных сборов к «бело-синим» присоединятся центральный полузащитник Роман Саленко и два левых вингера – Андрей Маткевич и Владислав Герич.

21-летний Саленко провел нынешний сезон в составе «Зари», где забил один гол и отдал один ассист за 17 матчей. В составе «Эпицентра» выступал 21-летний Маткевич, на счету которого 17 игр и одна результативная передача.

Герич (20 лет) сыграл 20 матчей за одесский «Черноморец», в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами.

Неопределенным остается будущее опорного полузащитника Навина Малыша, игрой которого доволен главный тренер «Зари» Виктор Скрипник. Луганский клуб надеется оставить 22-летнего футболиста на следующий сезон.

По теме:
В сети связывают Цыганкова с переходом в клуб диктатора
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Романо подтвердил. Робертсон выбрал себе клуб после ухода из Ливерпуля
Динамо Киев Владислав Герич Черноморец Одесса Навин Малыш Роман Саленко Андрей Маткевич Заря Луганск ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27 мая 2026, 09:36 13
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева

Деллова не перейдет в киевский клуб

Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Футбол | 27 мая 2026, 20:21 0
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе

Денис Пидгурский планирует покинуть львовский «Рух» во время летнего трансферного окна

9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футбол | 27.05.2026, 16:23
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Футбол | 27.05.2026, 06:52
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:21
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 27
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем