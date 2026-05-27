Три талантливых футболиста вернутся в Динамо и получат шанс от Костюка

Три талантливых украинских футболиста вернутся в киевское «Динамо» и получат шанс закрепиться в первой команде от главного тренера Игоря Костюка.

Во время тренировочных сборов к «бело-синим» присоединятся центральный полузащитник Роман Саленко и два левых вингера – Андрей Маткевич и Владислав Герич.

21-летний Саленко провел нынешний сезон в составе «Зари», где забил один гол и отдал один ассист за 17 матчей. В составе «Эпицентра» выступал 21-летний Маткевич, на счету которого 17 игр и одна результативная передача.

Герич (20 лет) сыграл 20 матчей за одесский «Черноморец», в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами.

Неопределенным остается будущее опорного полузащитника Навина Малыша, игрой которого доволен главный тренер «Зари» Виктор Скрипник. Луганский клуб надеется оставить 22-летнего футболиста на следующий сезон.