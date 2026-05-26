Динамо планирует вернуть в Украину полузащитника, который нужен Костюку

Центральный полузащитник сборной Суринами Джастин Лонвейк вернется в чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо», однако с августа 2025 года легионер играл на правах аренды в нидерландской Эредивизи.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк попросил руководство клуба сделать все возможное для возвращения Джастина, который ранее отказывался играть в Премьер-лиге.

Наставник киевского клуба считает, что полузащитник сможет усилить команду и повысить конкуренцию перед стартом в Лиге Европы.

Лонвейк провел 17 матчей в футболке «Фортуны» Ситтард, в которых забил пять мячей. С января по май игрок не выходил на поле из-за травмы.