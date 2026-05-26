  4. Динамо планирует вернуть в Украину полузащитника, который нужен Костюку
26 мая 2026, 11:11 | Обновлено 26 мая 2026, 11:40
Динамо планирует вернуть в Украину полузащитника, который нужен Костюку

Главный тренер киевского клуба заинтересован в услугах Джастина Лонвейка из Суринама

ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Центральный полузащитник сборной Суринами Джастин Лонвейк вернется в чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона.

Контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо», однако с августа 2025 года легионер играл на правах аренды в нидерландской Эредивизи.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк попросил руководство клуба сделать все возможное для возвращения Джастина, который ранее отказывался играть в Премьер-лиге.

Наставник киевского клуба считает, что полузащитник сможет усилить команду и повысить конкуренцию перед стартом в Лиге Европы.

Лонвейк провел 17 матчей в футболке «Фортуны» Ситтард, в которых забил пять мячей. С января по май игрок не выходил на поле из-за травмы.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 3
идиотизм на идиотизме
Після перших прильотів так очканув що заявив що не бажає більше грати в Україні 
А нічого, що він вже 4 місяці травмований і ще невідомо коли до тренувань приступить. Хоч-би інформацію перевіряли, а не вкидали різне лайно
А в Костюка самі особисто спитали, потрібен він йому чи ні?
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
