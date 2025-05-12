Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ

Центральный полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк вернется в Украину после завершения текущего сезона.

На данный момент полузащитник из Суринама выступает в чемпионате Дании в составе клуба «Виборг». В арендном соглашении прописана опция возможного выкупа, но датский клуб отказался ее активировать.

Это означает, что Лонвейк вернется в состав киевского клуба, однако сам футболист отказывается играть за «Динамо». По этой причине «бело-синие» намерены отдать полузащитника в очередную аренду.

В нынешней кампании 25-летний Джастин провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.