Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Джастин Лонвейк после Дании отправится в очередную аренду
Центральный полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк вернется в Украину после завершения текущего сезона.
На данный момент полузащитник из Суринама выступает в чемпионате Дании в составе клуба «Виборг». В арендном соглашении прописана опция возможного выкупа, но датский клуб отказался ее активировать.
Это означает, что Лонвейк вернется в состав киевского клуба, однако сам футболист отказывается играть за «Динамо». По этой причине «бело-синие» намерены отдать полузащитника в очередную аренду.
В нынешней кампании 25-летний Джастин провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.
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