Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 12:17 |
1049
1

Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ

Джастин Лонвейк после Дании отправится в очередную аренду

12 мая 2025, 12:17 |
1049
1
Иностранный клуб вернет легионера в Динамо, но он не хочет играть в УПЛ
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Центральный полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк вернется в Украину после завершения текущего сезона.

На данный момент полузащитник из Суринама выступает в чемпионате Дании в составе клуба «Виборг». В арендном соглашении прописана опция возможного выкупа, но датский клуб отказался ее активировать.

Это означает, что Лонвейк вернется в состав киевского клуба, однако сам футболист отказывается играть за «Динамо». По этой причине «бело-синие» намерены отдать полузащитника в очередную аренду.

В нынешней кампании 25-летний Джастин провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Динамо» истекает в июне 2027 года.

По теме:
Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ
Легенда Динамо возглавит другой клуб. Это победитель национального Кубка
Вернидуб рассказал о возможной работе во главе Динамо или Шахтера
чемпионат Дании по футболу Виборг Динамо Киев
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков
Футбол | 12 мая 2025, 09:31 7
Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков
Шахтер определился со стадионом, где будет играть матчи еврокубков

Донецкий клуб договорился об использовании арены польской команды «Краковия»

У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12 мая 2025, 08:21 2
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении

Василий в третий раз стал отцом

Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Бокс | 12.05.2025, 00:40
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12.05.2025, 06:23
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
Футбол | 12.05.2025, 12:36
Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
Бывший вратарь сборной Украины лаконично отреагировал на увольнение Ашура
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Нікому дирка не потрібна. Ніхто переходити і за бабки не хоче. Який же непотріб, а не ФК
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
ВИДЕО. Невеста игрока киевского Динамо шумно отгуляла девичник
11.05.2025, 03:36 2
Футбол
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 3
Бокс
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
10.05.2025, 19:36 2
Футбол
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
10.05.2025, 23:48
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 8
Футбол
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 27
Футбол
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем