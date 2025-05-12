Интерес из Англии. Динамо может бесплатно потерять перспективного игрока

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может покинуть клуб бесплатно, так как в январе 2026 года у него заканчивается контракт, после чего он получит статус свободного агента.

Как сообщает источник, руководство столичного клуба на данный момент не ведет никаких переговоров о продлении контракта. По этой причине после завершения сезона Пономаренко сможет договориться о предварительной сделке с любой командой.

В услугах 19-летнего нападающего заинтересованы клубы из Португалии, Бельгии, Испании и Англии («Лестер» и «Вулверхэмптон»).

В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей за первую команду, где забил один гол. Пономаренко получает регулярную игровую практику в составе «Динамо» U-19, где он сыграл 24 поединка (20 забитых мячей и две результативные передачи). Ориентировочная стоимость форварда составляет 700 тысяч евро.