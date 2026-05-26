Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины и житомирское «Полесье» планируют продлить сотрудничество

ФК Полесье Житомир. Георгий Бущан

Вратарь саудовского «Аль-Шабаба» и сборной Украины Георгий Бущан определился с клубом, в котором продолжит карьеру после кампании 2025/26..

Опытный 31-летний вратарь останется в составе житомирского «Полесья», в котором провел нынешний сезон на правах аренды.

Президент и тренерский штаб «волков» довольны отношением украинца к тренировочному процессу и его влиянием на коллектив.

Украинский клуб планирует провести переговоры с представителем чемпионата Саудовской Аравии, чтобы оформить полноценный трансфер.

Бущан провел пять матчей в футболке «Полесья», в которых пропустил десять мячей. Один раз вратарь играл за вторую команду «волков», которая выступает во Второй лиге.

В активе вратаря – 18 игр за сборную Украины. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
5 матчів - 10 пропущених в ЧУ це повне дно
