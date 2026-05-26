Полесье попрощается с двумя футболистами, которые не входят в планы Ротаня

Житомирское «Полесье» продолжает подготовку к летнему трансферному окну и уже определилось с некоторыми футболистами, которые должны покинуть украинский клуб.

Полузащитники Богдан Леднев и Йосеф Томери получат статус свободных агентов, так как не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня. Под вопросом – будущее в команде экс-игрока сборной Украины Владимира Шепелева.

Леднев присоединился к «волкам» в августе 2024 года из «Днепра-1». В нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Томери играл за «Полесье» с января 2025-го, когда перебрался в чемпионат Украины из израильского «Хапоэля» Беэр-Шева. В активе легионера – 15 игр в нынешней кампании (два гола, два ассиста).

Шепелев за 18 поединков отметился одной результативной передачей. Полузащитник перешел в житомирский клуб из «Александрии» в августе прошлого года.