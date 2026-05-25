25 мая 2026, 19:18 | Обновлено 25 мая 2026, 19:23
«Ремонтировали самолет при полете». Демченко – о неудаче в Азербайджане

Араз-Нахичевань под руководством украинца занял шестое место в чемпионате

ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Украинский тренер азербайджанского «Араз-Нахичевань» Андрей Демченко подвел итоги своей работы в зарубежном клубе.

Специалист возглавил команду в январе. По итогам сезона «Араз-Нахичевань» занял шестое место в чемпионате Азербайджана и не сумел пробиться в еврокубки. Украинец объяснил, почему ему не удалось добиться успеха.

«Понимаете, всегда трудно прийти и перестраивать что-то после другого тренера. Мы фактически ремонтировали самолет прямо во время полета. Это сложно, хотя и не катастрофично. Главное, с чем я столкнулся, – это базовое футбольное образование игроков. Мы стремились привить команде принципы современного, интенсивного футбола, научить их играть несколько иначе. Но на практике это оказалось гораздо более сложным процессом, чем казалось», – отметил он.

По словам Демченко, обычно ему хватает месяца, чтобы настроить команду, а здесь понадобилось четыре месяца.

Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
