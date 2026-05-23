В Азербайджане увольняют известного украинского тренера

Украинский тренер азербайджанского «Араз-Нахчыван» Андрей Демченко покинет команду в конце сезона.

Как сообщает источник, причиной увольнения украинца стали финансовые трудности клуба. Бюджет «Араз-Нахичевань» будет сокращен вдвое.

Демченко на посту главного тренера сменит местный специалист Джавид Гусейнов, который в прошлом возглавлял «Сабаил».

Андрей Анатольевич возглавил азербайджанскую команду в начале года. Под его руководством «Араз-Нахичевань» одержал пять побед и два раза сыграл вничью. Еще девять матчей команда проиграла.

За тур до завершения чемпионата Азербайджана команда Демченко занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.