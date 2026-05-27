  4. Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»
27 мая 2026, 16:59 | Обновлено 27 мая 2026, 17:12
Финансовые проблемы клуба УПЛ: «Хорошо, что отыграли сезон»

Кривбасс столкнулся с проблемами

ФК Кривбасс

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что у клуба УПЛ Кривбасс есть финансовые проблемы.

«У предприятия, которое финансирует Кривбасс, проблемы, и это не могло не отразиться на команде. То, что они отыграли сезон и не объявляют о снятии, то это нужно похвалить руководство, которое ищет варианты».

«С учетом продажи Мендосы и вероятной продажи других игроков, то команда будет существовать в новом сезоне. Но о задачах говорить сложно. Посмотрим, останется ли ван Леувен», – сказал Цыганык.

Команда набрала 48 очков и закончила сезон УПЛ на 7-й позиции.

Кривбасс Кривой Рог Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
