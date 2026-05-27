Источник: Об этой команде УПЛ нужно забыть. Она умерла

Журналист Игорь Цыганык резко высказался о будущем львовского «Руха», заявив, что больше не видит перспектив в развитии клуба.

«Рух» уже нужно забыть. Не вижу никаких перспектив у этого проекта. Очень жаль болельщиков, которые верили в развитие клуба и ждали больших результатов. Я говорил еще с первых туров, что у этого «Руха» нет будущего. В итоге все так и случилось.

«Рух» умер. Все эти истории с объединениями или новыми структурами – это просто попытка сохранить лицо в плохой ситуации», – добавляет источник.