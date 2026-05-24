Определена команда, которая заменит Рух в стыковых матчах за место в УПЛ
Шанс на сохранение прописки получит «Александрия»
Владелец и основатель «Руха» Львов Григорий Козловский подтвердил, что «Рух» Львов не будет участвовать в стыковых матчах за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2026/27.
Согласно регламенту УПЛ, место «Руха» в стыковых матчах УПЛ получит «Александрия», которая заняла предпоследнее место в чемпионате и уже попрощалась с УПЛ.
Соперником «Александрии» в переходных матчах станет «Черноморец» или «Левый Берег», которые отложили борьбу за второе место Первой лиги до последнего матча в чемпионате.
