  4. Определена команда, которая заменит Рух в стыковых матчах за место в УПЛ
Определена команда, которая заменит Рух в стыковых матчах за место в УПЛ

Шанс на сохранение прописки получит «Александрия»

ФК Александрия

Владелец и основатель «Руха» Львов Григорий Козловский подтвердил, что «Рух» Львов не будет участвовать в стыковых матчах за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2026/27.

Согласно регламенту УПЛ, место «Руха» в стыковых матчах УПЛ получит «Александрия», которая заняла предпоследнее место в чемпионате и уже попрощалась с УПЛ.

Соперником «Александрии» в переходных матчах станет «Черноморец» или «Левый Берег», которые отложили борьбу за второе место Первой лиги до последнего матча в чемпионате.

Не можна правилами нехтувати - повинні йти на виліт. Місце Руха повинна займати третя команда.
І тут шахрайські мутки
Рух дякуємо за шанс
