  4. Источник: Легенда Милана возглавит Лацио
25 мая 2026, 17:46 | Обновлено 25 мая 2026, 17:56
Источник: Легенда Милана возглавит Лацио

Гаттузо подпишет двухлетний контракт с римским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Бывший игрок и тренер «Милана», а также сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний специалист подпишет с римским клубом двухлетний контракт.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии. Под его руководством Скуадра Адзурра не сумела пробиться на ЧМ-2026.

Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
