Источник: Легенда Милана возглавит Лацио

Бывший игрок и тренер «Милана», а также сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний специалист подпишет с римским клубом двухлетний контракт.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии. Под его руководством Скуадра Адзурра не сумела пробиться на ЧМ-2026.