Италия25 мая 2026, 17:46 | Обновлено 25 мая 2026, 17:56
243
0
Источник: Легенда Милана возглавит Лацио
Гаттузо подпишет двухлетний контракт с римским клубом
25 мая 2026, 17:46 | Обновлено 25 мая 2026, 17:56
243
0
Бывший игрок и тренер «Милана», а также сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 48-летний специалист подпишет с римским клубом двухлетний контракт.
Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии. Под его руководством Скуадра Адзурра не сумела пробиться на ЧМ-2026.
🔵⚪️🦅 Gennaro Gattuso signs in as new Lazio manager on a two year deal, confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Here we go! ✅🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/SjM8wRHENV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2026, 15:50 0
City Football Group не откажется от клуба
Теннис | 25 мая 2026, 13:50 30
Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Бокс | 25.05.2026, 06:44
Бокс | 25.05.2026, 04:44
Комментарии 0
Популярные новости
25.05.2026, 14:50 5
24.05.2026, 13:52 17
23.05.2026, 19:38 13
23.05.2026, 20:25 24
25.05.2026, 07:47 6
24.05.2026, 02:09 242
24.05.2026, 16:39 50