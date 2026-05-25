ФОТО. Голевая феерия. Яркий матч Динамо и Кудровки в последнем туре

Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 17:23 | Обновлено 25 мая 2026, 17:38
У хозяев поля голы забили Тарас Михавко, Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро

ФК Динамо Киев

В матче 30-го тура УПЛ киевское Динамо на домашнем стадионе одержало волевую победу над Кудровкой со счетом 3:2. Поединок состоялся несмотря на последствия ночной атаки на столицу, из-за которой арена киевлян получила повреждения.

Счет на 22-й минуте открыл Тарас Михавко, который после подачи Александра Пихаленка с углового головой переправил мяч в сетку (1:0).

На 36-й минуте Андрей Сторчоус воспользовался неудачной игрой Руслана Нещерета после углового и ударом с линии штрафной площади сравнял счет. А перед самым перерывом он оформил дубль – после передачи Козака хавбек гостей красивым ударом в касание отправил мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед (2:1).

На 61-й минуте Матвей Пономаренко принял мяч в штрафной площади и мощным ударом под перекладину сделал счет 2:2. Для форварда Динамо это стал 13-й гол в сезоне, что позволило ему выиграть бомбардирскую гонку чемпионата.

Победный мяч киевляне забили на 82-й минуте. Андрей Ярмоленко великолепной передачей вывел Эдуардо Герреро на ударную позицию, и панамский нападающий пробил в ближний угол мимо вратаря.

В итоге Динамо завершило сезон домашней победой над Кудровкой (3:2), однако финишировало лишь на четвертой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур

24 мая 2026. Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо Киев – Кудровка – 3:2 (1:2)

Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45

Динамо: 35. Нещерет – 13. Коробов (20. Караваев, 54), 4. Попов (34. Захарченко, 75), 32. Михавко, 44. Дубинчак – 6. Бражко, 5. Яцик (10. Шапаренко, 46), 8. Пихаленок (29. Буяльский, 46), 7. Ярмоленко, 9. Волошин – 11. Пономаренко (39. Герреро, 81).

Кудровка: 37. Яшков – 39. Мачелюк, 22. Векляк, 69. Потимков, 74. Фарина – 14. Кая (29. Нагнойный, 23), 19. Думанюк, 8. Сторчоус (21. Глущенко, 71), 20. Свитюха (7. Беляев, 62), 10. Козак – 24. Овусу (77. Легостаев, 71).

Предупреждения: Пономаренко, 10, Буяльский, 87 – Потимков, 10

