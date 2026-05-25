Черноморец обыграл Буковину, Левый Берег подарил голевое шоу

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих поединках.

Дубли тура

«Левый Берег» со счетом 4:0 на своем поле уверенно выиграл у запорожского «Металлурга». Четыре мяча киевская команда забила в первом тайме. А бразильцу Венделлу удалось отличиться дублем. После этой встречи у «Левого Берега» 60 очков, и он находится на третьем месте в Первой лиге.

В поединке «Металлист» – ЮКСА также был зафиксирован дубль. Два мяча в составе харьковской команды забил Даниил Кайдалов. Как итог, «Металлист» победил в этом матче со счетом 2:0.

Ничьи тура

Три ничьи были зафиксированы в 29-м туре. Со счетом 0:0 завершился поединок «Подолье» – «Феникс-Мариуполь». И ничьи 1:1 были зафиксированы в матчах «Нива» – «Ворскла» и «Прикарпатье» – «Агробизнес».

По поводу «Агробизнеса» нужно добавить, что у команды из Хмельницкой области на данный момент 50 очков, и она обеспечила себе четвертое место в Первой лиге. Это позволит клубу из Волочиска сыграть в стыковых матчах за выход в УПЛ.

Выездные победы тура

«Пробий» обыграл «Викторию» на ее поле со счетом 1:0

А «Ингулец» одержал выездную победу над «Черниговом» со счетом 2:1. Для черниговской команды это был первый поединок после финального матча Кубка Украины с киевским «Динамо».

Центральный матч тура

Еще одна виктория на выезде была зафиксирована в поединке «Буковина» – «Черноморец». В матче, в котором встретились лидеры Первой лиги, выездную победу со счетом 3:1 одержали одесситы.

За команду из Черновцов голом с пенальти отличился Виталий Дахновский, у которого на данный момент 18 забитых мячей в этом сезоне Первой лиги. А за «Черноморец» забивали Иван Когут, Владислав Герич и Виталий Фарасеенко.

После этой встречи у «Буковины», которая обеспечила себе победу в Первой лиге и выход в УПЛ, 78 очков. Второй «Черноморец» набрал 62 балла в свой актив.

Чего ждать?

Чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с «Металлургом». «Левый Берег» встретится с «Ингульцом», а «Черноморец» будет играть с «Металлистом».

Первая лига Украины. 29-й тур

«Левый Берег» – «Металлург» – 4:0

Голы: Воробчак, 35, Волошин, 44, Венделл, 40, 43.

«Виктория» – «Пробий» – 0:1

Гол: Иваничук, 26.

«Подолье» – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

Удаление: Черноморец, 76 («Феникс-Мариуполь»).

«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Буряк, 90+3 – Кузьмин, 39.

«Нива» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50 (с пенальти).

«Металлист» – ЮКСА – 2:0

Голы: Кайдалов, 7, 57.

«Буковина» – «Черноморец» – 1:3

Голы: Дахновский, 42 (с пенальти) – Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1.

«Чернигов» – «Ингулец» – 1:2

Голы: Шалфеев, 90+3 – Бенедюк, 41, Касимов, 45+3.