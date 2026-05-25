Черноморец обыграл Буковину, Левый Берег подарил голевое шоу
22-23 мая состоялись поединки 29-го тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих поединках.
Дубли тура
«Левый Берег» со счетом 4:0 на своем поле уверенно выиграл у запорожского «Металлурга». Четыре мяча киевская команда забила в первом тайме. А бразильцу Венделлу удалось отличиться дублем. После этой встречи у «Левого Берега» 60 очков, и он находится на третьем месте в Первой лиге.
В поединке «Металлист» – ЮКСА также был зафиксирован дубль. Два мяча в составе харьковской команды забил Даниил Кайдалов. Как итог, «Металлист» победил в этом матче со счетом 2:0.
Ничьи тура
Три ничьи были зафиксированы в 29-м туре. Со счетом 0:0 завершился поединок «Подолье» – «Феникс-Мариуполь». И ничьи 1:1 были зафиксированы в матчах «Нива» – «Ворскла» и «Прикарпатье» – «Агробизнес».
По поводу «Агробизнеса» нужно добавить, что у команды из Хмельницкой области на данный момент 50 очков, и она обеспечила себе четвертое место в Первой лиге. Это позволит клубу из Волочиска сыграть в стыковых матчах за выход в УПЛ.
Выездные победы тура
«Пробий» обыграл «Викторию» на ее поле со счетом 1:0
А «Ингулец» одержал выездную победу над «Черниговом» со счетом 2:1. Для черниговской команды это был первый поединок после финального матча Кубка Украины с киевским «Динамо».
Центральный матч тура
Еще одна виктория на выезде была зафиксирована в поединке «Буковина» – «Черноморец». В матче, в котором встретились лидеры Первой лиги, выездную победу со счетом 3:1 одержали одесситы.
За команду из Черновцов голом с пенальти отличился Виталий Дахновский, у которого на данный момент 18 забитых мячей в этом сезоне Первой лиги. А за «Черноморец» забивали Иван Когут, Владислав Герич и Виталий Фарасеенко.
После этой встречи у «Буковины», которая обеспечила себе победу в Первой лиге и выход в УПЛ, 78 очков. Второй «Черноморец» набрал 62 балла в свой актив.
Чего ждать?
Чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с «Металлургом». «Левый Берег» встретится с «Ингульцом», а «Черноморец» будет играть с «Металлистом».
Первая лига Украины. 29-й тур
«Левый Берег» – «Металлург» – 4:0
Голы: Воробчак, 35, Волошин, 44, Венделл, 40, 43.
«Виктория» – «Пробий» – 0:1
Гол: Иваничук, 26.
«Подолье» – «Феникс-Мариуполь» – 0:0
Удаление: Черноморец, 76 («Феникс-Мариуполь»).
«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 1:1
Голы: Буряк, 90+3 – Кузьмин, 39.
«Нива» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50 (с пенальти).
«Металлист» – ЮКСА – 2:0
Голы: Кайдалов, 7, 57.
«Буковина» – «Черноморец» – 1:3
Голы: Дахновский, 42 (с пенальти) – Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1.
«Чернигов» – «Ингулец» – 1:2
Голы: Шалфеев, 90+3 – Бенедюк, 41, Касимов, 45+3.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|29
|25
|3
|1
|70 - 21
|01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь
|78
|2
|Черноморец
|29
|18
|8
|3
|43 - 20
|01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец
|62
|3
|Левый берег
|29
|18
|6
|5
|47 - 20
|01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье
|60
|4
|Агробизнес
|29
|15
|5
|9
|35 - 28
|01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец
|50
|5
|Ингулец
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец
|46
|6
|Пробой
|29
|10
|6
|13
|29 - 34
|01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп
|36
|7
|Виктория
|29
|10
|6
|13
|37 - 36
|01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец
|36
|8
|Нива Тернополь
|29
|8
|10
|11
|24 - 31
|01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь
|34
|9
|Прикарпатье
|29
|8
|10
|11
|30 - 33
|01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА
|34
|10
|Металлист
|28
|9
|7
|12
|29 - 33
|01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь
|34
|11
|Феникс-Мариуполь
|29
|8
|9
|12
|29 - 32
|01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь
|33
|12
|ЮКСА
|29
|9
|6
|14
|27 - 40
|01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА
|33
|13
|Чернигов
|27
|8
|6
|13
|29 - 33
|01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов
|30
|14
|Ворскла
|29
|7
|8
|14
|22 - 35
|30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла
|29
|15
|Подолье
|29
|4
|8
|17
|19 - 44
|30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье
|20
|16
|Металлург Зп
|28
|4
|6
|18
|16 - 57
|01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|18
