Украина. Первая лига
Черноморец обыграл Буковину, Левый Берег подарил голевое шоу

22-23 мая состоялись поединки 29-го тура Первой лиги

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих поединках.

Дубли тура

«Левый Берег» со счетом 4:0 на своем поле уверенно выиграл у запорожского «Металлурга». Четыре мяча киевская команда забила в первом тайме. А бразильцу Венделлу удалось отличиться дублем. После этой встречи у «Левого Берега» 60 очков, и он находится на третьем месте в Первой лиге.

В поединке «Металлист» – ЮКСА также был зафиксирован дубль. Два мяча в составе харьковской команды забил Даниил Кайдалов. Как итог, «Металлист» победил в этом матче со счетом 2:0.

Ничьи тура

Три ничьи были зафиксированы в 29-м туре. Со счетом 0:0 завершился поединок «Подолье» – «Феникс-Мариуполь». И ничьи 1:1 были зафиксированы в матчах «Нива» – «Ворскла» и «Прикарпатье» – «Агробизнес».

По поводу «Агробизнеса» нужно добавить, что у команды из Хмельницкой области на данный момент 50 очков, и она обеспечила себе четвертое место в Первой лиге. Это позволит клубу из Волочиска сыграть в стыковых матчах за выход в УПЛ.

Выездные победы тура

«Пробий» обыграл «Викторию» на ее поле со счетом 1:0

А «Ингулец» одержал выездную победу над «Черниговом» со счетом 2:1. Для черниговской команды это был первый поединок после финального матча Кубка Украины с киевским «Динамо».

Центральный матч тура

Еще одна виктория на выезде была зафиксирована в поединке «Буковина» – «Черноморец». В матче, в котором встретились лидеры Первой лиги, выездную победу со счетом 3:1 одержали одесситы.

За команду из Черновцов голом с пенальти отличился Виталий Дахновский, у которого на данный момент 18 забитых мячей в этом сезоне Первой лиги. А за «Черноморец» забивали Иван Когут, Владислав Герич и Виталий Фарасеенко.

После этой встречи у «Буковины», которая обеспечила себе победу в Первой лиге и выход в УПЛ, 78 очков. Второй «Черноморец» набрал 62 балла в свой актив.

Чего ждать?

Чемпион Первой лиги «Буковина» сыграет с «Металлургом». «Левый Берег» встретится с «Ингульцом», а «Черноморец» будет играть с «Металлистом».

Первая лига Украины. 29-й тур

«Левый Берег» – «Металлург» – 4:0
Голы: Воробчак, 35, Волошин, 44, Венделл, 40, 43.

«Виктория» – «Пробий» – 0:1
Гол: Иваничук, 26.

«Подолье» – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

Удаление: Черноморец, 76 («Феникс-Мариуполь»).

«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 1:1
Голы: Буряк, 90+3 – Кузьмин, 39.

«Нива» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50 (с пенальти).

«Металлист» – ЮКСА – 2:0
Голы: Кайдалов, 7, 57.

«Буковина» – «Черноморец» – 1:3
Голы: Дахновский, 42 (с пенальти) – Когут, 3, Герич, 50, Фарасеенко, 90+1.

«Чернигов» – «Ингулец» – 1:2
Голы: Шалфеев, 90+3 – Бенедюк, 41, Касимов, 45+3.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 29 25 3 1 70 - 21 01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь 78
2 Черноморец 29 18 8 3 43 - 20 01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец 62
3 Левый берег 29 18 6 5 47 - 20 01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье 60
4 Агробизнес 29 15 5 9 35 - 28 01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец 50
5 Ингулец 29 12 10 7 40 - 29 01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец 46
6 Пробой 29 10 6 13 29 - 34 01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп 36
7 Виктория 29 10 6 13 37 - 36 01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец 36
8 Нива Тернополь 29 8 10 11 24 - 31 01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь 34
9 Прикарпатье 29 8 10 11 30 - 33 01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА 34
10 Металлист 28 9 7 12 29 - 33 01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь 34
11 Феникс-Мариуполь 29 8 9 12 29 - 32 01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь 33
12 ЮКСА 29 9 6 14 27 - 40 01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА 33
13 Чернигов 27 8 6 13 29 - 33 01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов 30
14 Ворскла 29 7 8 14 22 - 35 30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла 29
15 Подолье 29 4 8 17 19 - 44 30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье 20
16 Металлург Зп 28 4 6 18 16 - 57 01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес 18
Полная таблица

Сергей Цыба
після 29-го туру минуло лише дві доби,
і автор миттєво видав цей матеріал.
Вражає швидка робота сайту! 
)))
