Еще одно громкое поражение на РГ-2026: 12-й сеяный вылетел в первом круге

12-й номер мирового рейтинга АТР Иржи Легечка (Чехия) потерпел поражение на старте Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде чех не сумел взять ни одного сета у Пабло Карреньо Бусты (АТР 89), потерпев поражение за 2 часа.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Пабло Карреньо Буста (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) [12] – 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Это было второе очное противостояние соперников. 25 февраля этого года Легечка одолел Бусту на соревнованиях в Дубае.

Иржи второй Grand Slam покидает в первом же раунде – на Australian Open 2026 в 1/64 финала чех уступил Андреа Геа в трех партиях.

Буста впервые с августа 2024 года выиграл матч у представителя топ-20 рейтинга АТР. Его следующим оппонентом будет победитель поединка Танаси Коккинакис – Теренс Атман.

Легечка стал третьим сеяным игроком, который покинул Ролан Гаррос в первом раунде. Днем ранее из мейджора вылетели Тейлор Фритц [7] и Томас Мартин Этчеверри [23].