  Денис АНТЮХ: «Мы давно не могли победить»
25 мая 2026, 14:49 | Обновлено 25 мая 2026, 14:50
Денис АНТЮХ: «Мы давно не могли победить»

Вингер «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Вересом»

ФК Металлист 1925. Денис Антюх

Вингер харьковского «Металлиста 1925» Денис Антюх прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, поздравляю с победой. Очень важные эмоции на финише чемпионата и итоговое пятое место.

– Большое спасибо. Да, эта победа была для нас очень важной, ведь завершить чемпионат на мажорной ноте – это положительные эмоции и хороший фундамент для подготовки к следующему сезону.

– У тебя ассист, и в целом команда наконец-то забила со стандарта.

– Да, это долгожданно. Мы давно не могли победить. Разбирали игру, делали акцент и на стандартных положениях, поэтому приятно, что это сработало. Все очень довольны.

– Есть такая информация, что на последней тренировке Салюк забивал такой же мяч. Ты ему тогда ассистировал?

– Да, мы подавали вместе с Аревало. Если честно, уже не помню, после чьей именно подачи он забил.

– В целом можно сказать, что в этом матче с «Вересом» акцент делался именно на реализацию стандартных положений?

– Не только. У нас был свой план на игру, и стандарты также были его частью. Хорошо, что удалось забить со стандарта, но самое главное – это победа.

– Но немного понервничать пришлось. Почему? В чем заключалась главная сложность в противостоянии с «Вересом»?

– Они хорошо оборонялись, играли с пятью защитниками. К тому же была жаркая погода, поле подсохло, и нам было непросто. Но именно стандарт помог нам одержать победу.

– Каков главный итог этого сезона?

– Считаю, что для первого сезона это хороший результат, но мы можем значительно больше. Поэтому будем работать на сборах и готовиться к следующему чемпионату.

– В чем плюсы «Металлиста 1925» и где, в свою очередь, точка роста?

– Плюсы – это, прежде всего, наш коллектив: хороший подбор футболистов, качественный тренерский штаб, поддержка клуба. Все работают на максимум. Считаю, что в следующем сезоне мы сможем показать еще лучший результат.

Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
