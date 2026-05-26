Дмитрий МУРАШКО: «Очень особенное чувство от выхода в старте»

Форвард «Вереса» Дмитрий Мурашко прокомментировал ничью с «Металлистом 1925» в матче 30-го тура УПЛ:

– Очень особенное чувство от выхода в старте в первой команде, в УПЛ, против «Металлиста 1925», очень хорошей команды. Мог быть большой день, если бы забил, но спасибо руководству и тренеру за то, что доверились мне.

– Насколько помог опыт игры за команду U-19 быстрее адаптироваться к игре за основной состав?

– В первую очередь хочу поблагодарить тренера Станислава Валерьевича за то, что он поверили в меня. Если бы он не поверил, я бы не забил эти голы, команда помогла, практика. Я забивал, тренеры и руководство это увидели, поддержали меня и дали возможность тренироваться с первой командой и играть за нее.