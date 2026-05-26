Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МУРАШКО: «Очень особенное чувство от выхода в старте»
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 13:26 | Обновлено 26 мая 2026, 13:31
60
0

Дмитрий МУРАШКО: «Очень особенное чувство от выхода в старте»

Форвард «Вереса» прокомментировал ничью с «Металлистом 1925»

26 мая 2026, 13:26 | Обновлено 26 мая 2026, 13:31
60
0
Дмитрий МУРАШКО: «Очень особенное чувство от выхода в старте»
ФК Верес. Дмитрий Мурашко

Форвард «Вереса» Дмитрий Мурашко прокомментировал ничью с «Металлистом 1925» в матче 30-го тура УПЛ:

– Очень особенное чувство от выхода в старте в первой команде, в УПЛ, против «Металлиста 1925», очень хорошей команды. Мог быть большой день, если бы забил, но спасибо руководству и тренеру за то, что доверились мне.

– Насколько помог опыт игры за команду U-19 быстрее адаптироваться к игре за основной состав?

– В первую очередь хочу поблагодарить тренера Станислава Валерьевича за то, что он поверили в меня. Если бы он не поверил, я бы не забил эти голы, команда помогла, практика. Я забивал, тренеры и руководство это увидели, поддержали меня и дали возможность тренироваться с первой командой и играть за нее.

По теме:
Определены лучший игрок и тренер 30-го тура Украинской Премьер-лиги
Оболонь подпишет контракт с нападающим
Тарас Степаненко рассказал, чего ждет от Ярмоленко в сборной Украины
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925
Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Его отвезли в больницу после боя, и он умер»
Бокс | 26 мая 2026, 08:39 1
Александр УСИК: «Его отвезли в больницу после боя, и он умер»
Александр УСИК: «Его отвезли в больницу после боя, и он умер»

Украинец поддержал остановку боя с Рико

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26 мая 2026, 08:48 14
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26.05.2026, 08:00
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Саленко рассказал, сможет ли Динамо вернуть Ваната и Цыганкова
Футбол | 26.05.2026, 11:57
Саленко рассказал, сможет ли Динамо вернуть Ваната и Цыганкова
Саленко рассказал, сможет ли Динамо вернуть Ваната и Цыганкова
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Бокс | 26.05.2026, 10:31
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем